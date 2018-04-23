Столичный «Арсенал» сменил собственника и теперь – в «радужных ожиданиях»

Народный депутат и Президент Федерации конного спорта Украины Александр Онищенко должен вступить в должность президента «Арсенала» до 15 февраля, сменив на этом посту Вадима Рабиновича. За это время ему будут переданы все необходимые документы. Также нового руководителя клуба должны ввести в курс дела. Впрочем, он, похоже, уже сам знает, что ему следует делать. Пока, в планах будущего президента добиться разрешения играть на поле НСК «Олимпийский».

Правда, на решение этого вопроса с руководством главной арены страны могут повлиять чисто технические сложности. Ведь на том же стадионе свои домашние матчи проводит киевское «Динамо». А в календаре Премьер-лиги есть туры, когда обе столичные команды играют дома. Впрочем, вариант со стадионом «Динамо», где в последнее время и проводил свои домашние матчи «Арсенал», также не сбрасывается со счетов. Более того, в планах у нового руководителя клуба добиться реконструкции стадиона на левом берегу Днепра, где в течение трех лет можно возвести новую арену, а, со временем, и базу для команды. Называть конкретные цифры Александр Онищенко отказывается наотрез. Известно, что клуб ему обошелся, примерно, в 10 миллионов долларов, а годовой бюджет команды при Вадиме Рабиновиче составлял 25 миллионов долларов. Какие суммы готов тратить новый президент, доподлинно неизвестно. Разумеется, для того, чтобы сохранить команду хотя бы на прежнем уровне, необходимо и соответствующее финансирование. Но, вероятнее всего, оно будет увеличено и перед командой поставят куда более амбициозные задачи.

Футбольный клуб «Арсенал» (Киев) был основан 18 декабря 2001 года на базе команды ЦСКА. По ходившей тогда в футбольных кулуарах неофициальной, но очень достоверной версии, инициатор создания команды – мэр Киева Александр Омельченко – просто хотел лишний раз показать своему политическому оппоненту и владельцу «Динамо» Игорю Суркису, кто в столичном доме хозяин. Клуб официально стал муниципальным после того, как депутаты поддержали предложение Омельченко соответствующим решением. В уставном фонде клуба вклад в размере 80% принадлежал территориальной общине города Киева.

Впрочем, стать по-настоящему опасным соперником Григорию Суркису на футбольном поле у Александра Омельченко не получилось. Поначалу команда боролась за выживание в высшем дивизионе украинского футбола, а затем была крепким середняком, ни разу не претендуя на лидерские позиции. Все изменилось в жизни команды с приходом к власти в Киеве Леонида Черновецкого. Новый мэр решительно не испытывал никаких сантиментов к спортивным проектам своего предшественника и на грани исчезновения оказались не только «Арсенал», но и, например, такой уникальный проект, как ГК «Спартак», внесенный в Книгу рекордов Гиннеса как 13-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов. В итоге, все клубы обрели своих новых хозяев, а руководителем «Арсенала» стал предприниматель Вадим Рабинович. Он выкупил 97% акций у Киевской городской администрации за 100 тыс. долларов США.

Новый президент клуба поначалу был амбициозен и строил множество планов. В частности, он собирался добиться от КГГА выделения участка земли на строительство стадиона под Евро-2012, который в дальнейшем использовал бы киевский клуб как домашнюю арену. Но планам сбыться было не суждено, и президент клуба сильно охладел к футболу и тому, что происходит в собственном клубе. Не добавила оптимизма и история, приключившаяся прошлым летом. Давно не выступавший в еврокубках «Арсенал» сумел пробиться в квалификационный раунд Лиги Европы, где уже по итогам первого матча команде было засчитано техническое поражение со счетом 0:3. За «Арсенал» в этом матче выступал Эрик Матуку, еще не отбывший дисквалификацию, заработанную в своем предыдущем клубе – бельгийском «Генке». Самое обидное, что тот матч киевляне выиграли со счетом… 3:0.А после присуждения технического поражения, даже победы в гостях со счетом 2:0 не хватило для выхода в следующий раунд соревнований.

Возможно, эта история и не стала ключевой в судьбе клуба, но уже тогда Вадим Рабинович заявлял, что футбол ему, как таковой, не интересен и он готов продать клуб заинтересованному лицу. А когда наступило зимнее межсезонье (пауза в чемпионате Украины длится с середины декабря до начала марта), владелец клуба и вовсе заявил о том, что если до 20 января у команды не найдется нового инвестора, она прекратит свое существование.

Впрочем, 20 января так и не стал днем Х, а вот 4 февраля может стать днем «второго рождения» для столичного коллектива и его игроков. Другое дело, что не все футболисты, выступавшие в команде, дождались этого момента. На данный момент 11 игроков успели перейти в другие клубы, а тренер Леонид Кучук возглавил российскую «Кубань» из Краснодара. Его бывший помощник Юрий Бокалов остался в Киеве и сейчас является главным тренером «Арсенала». И это – вполне приемлемый вариант. Ведь относительно молодой по тренерским меркам специалист (ему 47 лет) уже имеет опыт полноценного главного тренера команды. С весны 2010 года, после отставки Вячеслава Грозного, он исполнял обязанности наставника команды, а летом стал главным уже без приставки «и.о.». На своем посту он продержался до конца следующего сезона. Летом же 2011 года Вадим Рабинович, будучи недоволен тем, что команда по итогам сезона не попала в еврокубки, назначил нового тренера, того самого белорусского специалиста Леонида Кучука. Теперь у Юрия Бокалова есть шанс во второй раз войти в одну и ту же воду.

Возвращаясь к делам околофутбольным, отметим, что сейчас клуб должен решить проблемы насущные. И этим будет заниматься еще пока действующий президент «Арсенала» Вадим Рабинович. В ближайшие дни он должен погасить долги перед игроками и администрацией клуба в полном объеме. Это – один из результатов вчерашних переговоров между старым и новым владельцами команды. Команда же начнет подготовку к весенней части чемпионата с большим опозданием – примерно через месяц после своих оппонентов по Премьер-лиги. До сего дня игроки находились в вынужденном отпуске, так как старое руководство не собиралось оплачивать проведение межсезонных сборов. Собственно, эта причина и побудила 11 футболистов найти себе пристанище в других коллективах. Впрочем, пока еще точное время начала подготовительного процесса неизвестно. Команде формально объявили о том, что она может готовиться к новому сезону, но фактически ничего для этого не было сделано.

«Скажем так, у нас есть радужные ожидания, но пока не более того. Смена собственника, а я уже могу подтвердить этот факт официально, безусловно, пойдет на пользу клубу. Он будет продолжать существовать и даже больше. Но пока никаких команд относительно начала тренировочного процесса у нас не было. Игроки ждут, пока с ними рассчитаются по старым долгам владельцы клуба. Я тоже жду. Вместе с тем, все готовы начать работать. Мы прекрасно понимаем, что у нас есть перспектива. Думаю нам всем, и журналистам, и болельщикам и работникам клуба стоит подождать два-три дня. Неразбериха закончится, ситуация в клубе придет в норму. Мы, естественно, скоро начнем тренировочный процесс. Просто нужно набраться терпения», - рассказал Юрий Бокалов УНИАН.

Между тем, оптимистичное будущее предрекает киевскому клубу и известный специалист Сергей Морозов, тренировавший команду в 1997 году, когда она еще называлась ЦСКА: «Новый владелец должен поднять клуб на качественно новый уровень. В конце концов, это столичная команда, которая должна быть представлена не только в элите украинского футбола, но и на международной арене. Кроме того, это личный престиж Александра Онищенко. Единственное, если бы у меня кто-то сегодня спросил совета из руководства клуба, я бы порекомендовал обязательно оставить на своем посту Юрия Бокалова. Это молодой и, безусловно, перспективный тренер, прекрасно знающий команду и работающий на разных должностях в структуре «Арсенала» много лет подряд».

Пока же «Арсеналу» придется, в основном, рассчитывать на скудные собственные силы и резервы из молодежной команды. Времени для того, чтобы купить пару-тройку приличных игроков и заявить их на второй круг чемпионата практически не остается. Это прекрасно понимает и новый руководитель, который ставит перед командой задачу-минимум. Сейчас, главное, удержаться в Премьер-лиге и дать молодежи набраться необходимого опыта игр на столь высоком уровне. О еврокубках и медалях национального первенства Александр Онищенко пока предпочитает не задумываться.

Кирилл Стадниченко