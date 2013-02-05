Украинские дзюдоистки завоевали три медали на Континентальном Кубке Европы

Как сообщает пресс-служба Государственной службы молодежи и спорта, бронзовыми призерами стали Марина Черняк (48 кг, Запорожская обл.) и Анастасия Турчин (78 кг, Ривненская обл.), "серебро" получила чемпионка Европы и вице-чемпионка мира среди юниоров Александра Старкова (52 кг, Днепропетровская обл.). За первую ступеньку пьедестала она боролась с японкой Юки Хашимото.

В медальном зачете Украина заняла седьмое место.