Украинские дзюдоистки завоевали три медали на Континентальном Кубке Европы
18:54, 05 февраля 2013Спорт
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Три награды завоевала женская сборная Украины на Континентальном Кубке Европы по дзюдо, который состоялся в Софии (Болгария).
В медальном зачете Украина заняла седьмое место / Фото: Государственная служба молодежи и спорта
Как сообщает пресс-служба Государственной службы молодежи и спорта, бронзовыми призерами стали Марина Черняк (48 кг, Запорожская обл.) и Анастасия Турчин (78 кг, Ривненская обл.), "серебро" получила чемпионка Европы и вице-чемпионка мира среди юниоров Александра Старкова (52 кг, Днепропетровская обл.). За первую ступеньку пьедестала она боролась с японкой Юки Хашимото.
В медальном зачете Украина заняла седьмое место.
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