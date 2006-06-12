Завершился матч Италия – Гана

В Ганновере на стадионе ""AWD-Арена" завершился матч Чемпионата мира по футболу (группа E) Италия – Гана.

Итальянцы, и это было видно, хотели сделать «быстрый мяч» и тогда уже владеть ситуацией. К 22-й минуте у них было 6 угловых (против «нуля» у Ганы) и столько же опасных моментов, из которых 2 – «голевых». Однако ганийцы, у которых это первый чемпионат мира, отвечали острыми контратаками, были нервны, но трудолюбивы в обороне и техничны в атакующих проходах, правда, удары у них не поставлены (ни по воротам, ни дальний пас).

На 24-й минуте Тони себе головой пробросил мяч на ход и ударил в перекладину, да так, что после удара мяч вертикально ударился в поле за спиной у вратаря Кингстона. На 26-й опасно бил по воротам Буффона “тройка” Ганы Гьян. На 28-й –Майкл Эссьен (напомним, к слову, что это игрок “Челси”, купленный у “Лиона” за 24 млн.). На 30-й Папое пробил выше ворот из голевой позиции - без помех за 5 метров перед вратарем.

Франческо Тотти “пушечно” пробил с 35 метров под штангу, но Кингстон блеснул. И тут же прокололся на неудачном выходе после углового. Моменты следовали один за другим.

“Быстрый гол” наступил только на 40-й минуте. Андреа Пирло получил пас на линии штрафной и очень сильным ударом вколотил мяч в правый нижний угол ворот (двое ганийцев и Джилардино едва уклонились от крайне неприятного удара).

К свистку на перерыв процент владения мячом был равным - 50 на 50, хотя итальянцы опаснее наседали на ворота. За минуту до перерыва вратарь Ганы в очередной раз спас команду от прорвавшегося к самым воротам Гросси. Острая атака ганийцев по флангу (правда, опять без завершающего удара) завершилась за три секунды до свистка.

Вторая половина снова состояла из непрерывного обмена острыми проходами и угрозами для ворот. Удар Эссьена на 55-й минуте Буффон вынес в классическом прыжке. Через минуту с травмой ушел с поля Тотти. А взаимные атаки продолжались, игра становилась жестче: итальянцы старались не пускать соперников в штрафную. Симоне Перотта не сумел в упор пробить Кингстона на 66-й минуте. На 69-й защитник Ганы сделал искусственный оффсайд двоим стремительно рвущимся итальянцам. Телестатистика фиксировала перевес ганийцев во владении мячом.

На фоне такой игры роковой могла стать малейшая случайность. На 83-й минуте “свежий” Виченцо Якинта (он вышел на замену на 64-й минуте) сзади догнал защитника Куффюра, когда тот хотел отдавать мяч своему вратарю... Отнял мяч, ушел влево и в пустые ворота закатил – 2:0.