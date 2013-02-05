Главный тренер сборной Украины еще не определился с капитаном команды

Об этом он сообщил сегодня на предигровой пресс-конференции в Испании, где завтра состоится первая в нынешнем году игра национальной команды – товарищеский матч против сборной Норвегии, сообщает сайт Федерации футбола Украины.

По словам М.Фоменко, «у нас еще есть время до первого официального матча. Повторюсь, мы только начали знакомиться с игроками. Так быстро выбрать капитана - признак непрофессионализма. Тренерскому штабу нужно пообщаться с каждым футболистом отдельно. Например, сегодня у нас будут индивидуальные собеседования с игроками. Мы должны понять каждого, узнать, что футболисты думают по поводу турнирного положения сборной и насколько настроенные его исправить, а уже потом делать выводы».

М.Фоменко также отметил, что ему нравится хорошая атмосфера в коллективе и рабочий настрой. Игроки, кроме тренировки на поле провели также теоретическое занятие, где разбирали особенности игры соперника. «Я также пытался донести футболистам свое видение игры», - сказал тренер.

По его словам, почти все игроки команды здоровы. Исключение составляет Тарас Степаненко, который отравился, и у него поднялась температура. Ранее стало известно, что не полетел с командой в Испанию Ярослав Ракицкий, который в донецком «Шахтере» находился в контакте с игроком, заболевшим ветряной оспой.

Говоря о завтрашнем матче, М.Фоменко высказал мнение, что игра будет нелегкой. Тренер «уверен в том, что нужно выходить на поле и выкладываться на полную. Каждый матч проводить на максимуме возможностей. Попробуем сделать в этом матче все для достижения позитивного результата, но думаю, что игра будет крайне нелегкой». «Сборная Норвегии - сбалансированная команда, с поставленной игрой. Да и просто это очень хороший коллектив», - подчеркнул тренер.

Напомним, что группа из 8-ми игроков сборной прибыла в Севилью из Киева 4 февраля. Остальные игроки присоединились к команде уже непосредственно в Испании, где проводят зимние подготовительные сборы ряд ведущих клубов украинской Премьер-лиги. Играющий за мюнхенскую «Баварию» Анатолий Тимощук прилетел в Испанию из Германии.