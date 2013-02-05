Бой Кличко с Солисом сорвался

Промоутер кубинского боксера Одланьера Солиса Ахмет Онер заявил, что украинец Владимир Кличко отказался от продолжения переговоров по поводу боя с его подопечным. Об этом сообщает сайт Boxingscene.com.

Онер рассказал, что представители Кличко и Солиса были близки к тому, чтобы договориться о проведении боя. Однако в последний момент украинский боксер отказался от поединка с кубинцем. Онер отметил, что Солис был готов провести бой с Кличко за небольшие деньги.

В свою очередь, официальные представители команды Кличко пока не подтвердили, но и не опровергли факт отказа от боя с Солисом. Официальное заявление по поводу этой ситуации в штабе Кличко сделают сегодня ближе к вечеру по киевскому времени.

Напомним, что Солис, в свое время, уже дрался со старшим братом Владимира – Виталием Кличко. 19 марта 2011 года бой между чемпионом мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет) Виталием Кличко и Одланьером Солисом завершился нокаутом кубинца уже в первом раунде.

Кличко-младший ищет соперника на бой, в котором он проведет добровольную защиту титула чемпиона мира по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация). Этот поединок должен состояться 6 апреля. Теперь представители украинца могут начать переговоры с пуэрториканцем Фресо Окуендо, который занимает пятое место в рейтинге WBA.

В конце января Кличко добился переноса боя с россиянином Александром Поветкиным, который владеет титулом «обычного» чемпиона мира по версии WBA. Теперь этот поединок должен пройти не позднее 31 июля 2013 года.