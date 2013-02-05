Бой Кличко с Солисом сорвался

10:19, 05 февраля 2013
Спорт
4499

Промоутер кубинца говорит, что украинец отказался.

Владимир Кличко

Промоутер кубинского боксера Одланьера Солиса Ахмет Онер заявил, что украинец Владимир Кличко отказался от продолжения переговоров по поводу боя с его подопечным. Об этом сообщает сайт Boxingscene.com.

Онер рассказал, что представители Кличко и Солиса были близки к тому, чтобы договориться о проведении боя. Однако в последний момент украинский боксер отказался от поединка с кубинцем. Онер отметил, что Солис был готов провести бой с Кличко за небольшие деньги.

В свою очередь, официальные представители команды Кличко пока не подтвердили, но и не опровергли факт отказа от боя с Солисом. Официальное заявление по поводу этой ситуации в штабе Кличко сделают сегодня ближе к вечеру по киевскому времени.

Напомним, что Солис, в свое время, уже дрался со старшим братом Владимира – Виталием Кличко. 19 марта 2011 года бой между чемпионом мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет) Виталием Кличко и Одланьером Солисом завершился нокаутом кубинца уже в первом раунде.

Кличко-младший ищет соперника на бой, в котором он проведет добровольную защиту титула чемпиона мира по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация). Этот поединок должен состояться 6 апреля. Теперь представители украинца могут начать переговоры с пуэрториканцем Фресо Окуендо, который занимает пятое место в рейтинге WBA.

В конце января Кличко добился переноса боя с россиянином Александром Поветкиным, который владеет титулом «обычного» чемпиона мира по версии WBA. Теперь этот поединок должен пройти не позднее 31 июля 2013 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter