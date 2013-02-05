СМИ обвинили Ливерпуль в участии в договорных матчах

Ранее сообщалось, что Европол разоблачил преступный синдикат, который организовывал договорные футбольные матчи, число которых за последние несколько лет достигло около 380: игры отборочных турниров чемпионата мира, Euro и ряда ведущих чемпионатов Старого Света.

Как сообщаетСпорт bigmir)netсо ссылкой на британские СМИ, одним из таких матчей стала игра Лиги Чемпионов Ливерпуль - Дебрецен в 2009 году.

По информации Daily Mail, черногорский вратарь Дебрецена Вукашин Полекшич вызвал подозрения своими действиями, когда единственный гол забил Дирк Кейт, воспользовавшись глупой ошибкой голкипера после простого дальнего удара Фернандо Торреса.

Стоит отметить, что ранее действия Полекшича в матче против Фиорентины также стали частью расследования европейской полиции.

В 2010-м году черногорского вратаря отстранили от футбола на два года за участие в договорных встречах.