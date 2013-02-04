«Металлист» разгромил китайский клуб со счетом 5:2

Как передает корреспондент УНИАН, эта игра стала бенефисом южноамериканских легионеров в составе харьковчан, забивших четыре гола из пяти.

Уже на первых минутах игры харьковский клуб обозначил свой более высокий класс и превосходство в счете над соперником. На 8-й минуте, после подачи углового, Эдмар нанес точный удар с угла вратарской площади – 1:0. А спустя еще три минуты Эдмар решился на удар с линии штрафной, но мяч попал в защитника и оказался в районе 11-метровой отметки, откуда Бланко с лета в падении головой переправил мяч в ворота, 2:0. Немного снизив темп игры харьковчане позволили сопернику на 22-й минуте сократить разрыв в счете, но перед самым перерывом, на 41-й минуте, Соса восстановил разницу в два мяча – 3:1.

Сразу же после перерыва китайский клуб забил еще один гол, но сыграть на равных с «Металлистом» ему в этот вечер было не суждено. На 61-й минуте Жажа забил четвертый гол, а на 84-й Вячеслав Шарпар установил окончательный счет – 5:2.

Завтра вечером игроки «Металлиста» возвращаются в Харьков. 7 февраля команда проведет еще одну игру против «Локомотива» из Купянска, а затем вылетит в английский Ньюкасл, где сыграет первый официальный матч года в рамках 1/16 финала Лиги Европы.