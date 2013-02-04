Киевское «Динамо» вышло в полуфинал Marbella Cup

Одним из этапов подготовки стал турнир с участием восьми команд в испанской Марбелье. Сегодня в городке Сан-Педро киевляне выиграли матч ¼ финала у румынского «Оцелула» - 1:0, сообщает корреспондент УНИАН.

Уже 14 февраля вице-чемпион Украины проведет первый официальный матч в году – против французского «Бордо», в рамках 1/16 финала Лиги Европы. А пока динамовцы в эксперементальном составе сыграли матч против румынского клуба. На поле вышли, в основном, дублеры и те, кто выступает в молодежной команде. Ведь подавляющее большинство игроков основы сейчас находится в расположении своих национальных команд и готовится к матчам сборных, запланированным на 6 февраля.

Игра против румынских «сталеваров» (клуб был основан в городе Галац в 1964 году на базе местного металлургического завода), проходила в упорной и нервной борьбе. Иначе и не объяснить тот факт, что на 82-й минуте за грубую игру против Владислава Калитвинцева с поля был удален Дан Попеску. А незадолго до этого эпизода в игре было нарушено равновесие. На 62-й минуте Артем Кравец прошел по правому флангу, прострелил мяч в штрафную, где Андрей Цуриков сыграл на опережение и переправил мяч в ворота – 1:0. Как оказалось, это был единственный гол в матче, решивший судьбу игры в пользу киевлян.

7 февраля в рамках ½ финала Marbella Cup киевляне померяются силами с бразильским «Атлетико Паранаенсе», который в своем четвертьфинальном матче разгромил болгарский «Людогорец» - 6:2.

Кстати, отметим тот факт, что на сегодняшний матч киевляне вышли в ранге 88-й команды мира, согласно клубному рейтингу Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В этом рейтинге киевляне идут четвертыми среди украинских клубов, уступая харьковскому «Металлисту» (44-е место), донецкому «Шахтеру» (59) и днепропетровскому «Днепру» (65). Также уступают киевляне в табеле о рангах и своему ближайшему сопернику в еврокубках - «Бордо», занимающему 50-е место. Вместе с тем, динамовцы существенно опережают еще двух украинских полпредов в рейтинге – донецкий «Металлург» (227) и киевский «Арсенал» (249).