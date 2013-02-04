Европол разоблачил преступный синдикат в футболе

Европейская полиция однако не называет участников заказного матча.

Европол заявил, что разоблачены криминальная группировка, базирующаяся в Азии и которая координировала преступную операцию.

В причастности к коррупционным действиям подозревают примерно 425 представителей футбольных клубов, арбитров матчей, футболистов и преступников.

На пресс-конференции в штаб-квартире Европола в Гааге организация заявила, что:

Заказной матч Лиги Чемпионов в Англии состоялся "в последние три-четыре года";

Идентифицировать этот матч пока нельзя из-за "следственных действий";

Другие "коррупционные" матчи охватывают отборочные игры Чемпионата мира и Чемпионата Европы и "несколько ключевых матчей европейских лиг";

Только в Германии преступники поставили на заказные матчи 16 млн евро и получили прибыли 8 млн евро.

Представители Европола опасаются, что это только "верхушка айсберга".

Директор Европола Роб Уэйнрайт говорит, что заказные матчи на территории Европы стали следствием деятельности криминального синдиката из Азии, который действовал совместно с преступными сетями европейских стран.

"Очевидно, что это масштабное расследование заказных матчей в Европе. Оно выявило много доказательств серьезности проблемы честности футбола в Европе. Мы разоблачили большую преступную сеть", - сказал господин Уэйнрайт.

Европол, который проводил это расследование полтора года, говорит, что среди потенциально нечестных матчей были отборочные встречи чемпионатов Европы и мира, два матча Лиги Чемпионов и несколько "ключевых матчей европейских первенств!".

Следователи говорят, что участники преступной группы получили 1,7 млн ​​фунтов стерлингов, а наибольшая сумма вознаграждения одному человеку превышала 120 тысяч фунтов.

Как обнаружили следователи Европола, преступники заказывали результаты матчей в 15 странах. Всего в рамках следствия арестованы 50 человек.

Следователи изучали ситуацию в 30 странах мира и проанализировали почти 700 матчей.

В результате их действий возбуждены уголовные дела в Германии, Финляндии, Венгрии, Словении и Австрии.

BBC Україна