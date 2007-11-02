Руни будет мстить ”Арсеналу”

Форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни перед центральным матчем очередного тура чемпионата Англии против лондонского "Арсенала" отдал должное возглавляющему турнирную таблицу сопернику, но при этом подчеркнул, что чемпионом будет его команда. По словам Руни, "Арсенал" недостаточно хорош, чтобы отобрать у "МЮ" титул.

"Я уверен, что в нынешнем сезоне "Арсенал" наберет больше очков, чем в прошлом, и отставание этой команды от "Манчестер Юнайтед" не будет столь значительным. Сейчас "Арсенал", в составе которого много молодых игроков, показывает хороший футбол, но мы настроены решительно. Мы всегда стараемся отомстить тем командам, которым удалось нас обыграть, и "Арсенал" в данном случае не исключение", - сказал Руни в интервью изданию Daily Mail.

Напомним, что в прошедшем сезоне "Манчестер Юнайтед" вернул себе титул чемпиона Англии, а "Арсенал" занял четвертое место, набрав на 21 очко меньше манкунианцев. Однако в их последней очной встрече "канониры" добились победы, забив два мяча на последних минутах и выиграв со счетом 2:1. В нынешнем чемпионате "Арсенал" лидирует, набрав после 26 очков после десяти проведенных встреч. У "Манчестер Юнайтед" такое же количество очков, но после 11 матчей.

Лента.ру