Руни будет мстить ”Арсеналу”
МЮ настроен решительно
|Уэйн Руни. Фото АР
"Я уверен, что в нынешнем сезоне "Арсенал" наберет больше очков, чем в прошлом, и отставание этой команды от "Манчестер Юнайтед" не будет столь значительным. Сейчас "Арсенал", в составе которого много молодых игроков, показывает хороший футбол, но мы настроены решительно. Мы всегда стараемся отомстить тем командам, которым удалось нас обыграть, и "Арсенал" в данном случае не исключение", - сказал Руни в интервью изданию Daily Mail.
Напомним, что в прошедшем сезоне "Манчестер Юнайтед" вернул себе титул чемпиона Англии, а "Арсенал" занял четвертое место, набрав на 21 очко меньше манкунианцев. Однако в их последней очной встрече "канониры" добились победы, забив два мяча на последних минутах и выиграв со счетом 2:1. В нынешнем чемпионате "Арсенал" лидирует, набрав после 26 очков после десяти проведенных встреч. У "Манчестер Юнайтед" такое же количество очков, но после 11 матчей.