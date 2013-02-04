Украинский экипаж стартует на Rally Sweden
Экипаж Mentos Ascania Racing стартует на Rally Sweden.
Валерий Горбань, пилот украинской команды Mentos Ascania Racing, стартует во втором этапе Чемпионата мира по ралли WRC 2013 – Rally Sweden. Штурманом Горбаня, бронзового призера прошлогоднего чемпионата в зачете P-WRC, будет Владимир Корся. Снежная Швеция станет первым выездом экипажа в новом составе. Второй экипаж команды, Алексей Кикирешко и Сергей Ларенс, пропустит Rally Sweden, сообщаетофициальный сайт гоночной команды.
Валерий Горбань и Владимир Корся выйдут на старт на Mitsubishi Lancer Evo IX. В целом, в новом сезоне команда планирует выступать на автомобилях MINI JCW, однако, пока новая техника проходит финальную подготовку к сезону, в Швеции Горбань и Корся проведут гонку на Mitsubishi. Экипаж выступит вне зачета WRC-2 – Rally Sweden станет тренировкой в соревновательных условиях для украинцев.Что касается MINI JCW, то это совершенно другие по качеству машины, которые будут явно более конкурентоспособны, чем те, на которых экипаж команда выступала ранее. Также в категории WRC2 будут представлены мировые автомобильные бренды - Ford, Skoda, Proton, Peugeot и другие. “Мы провели в чемпионате мира два сезона, у нас есть опыт и командные наработки, а теперь мы готовы выйти на старт нового сезона на технике качественно другого уровня", - отметил Валерий Горбань.
Шведское зимнее ралли известно своими экстремальными условиями. И дело не только в сильных морозах: скоростные спецучастки здесь славятся своими головокружительными трамплинами, высокими скоростями и сложной конфигурацией. В этом году Rally Sweden пройдет с 07 по 10 февраля: гонка складывается из 22 спецучастков, общей протяженностью 338,91 км. Общая дистанция Rally Sweden переваливает за полторы тысячи километров. Стартует этап в Карлстаде вечером в четверг, далее следуют три полноценных боевых дня, которые завершатся финишем также в Карлстаде – трасса большей частью пройдет по территории Швеции и частично Норвегии.
Отметим, что это будет второй этап чемпионата мира по ралли-2013. Первый состоялся в январе в Монте-Карло. Всего же, в календаре чемпионата запланировано 13 этапов. Согласно правил соревнования, команда может выбрать из всего списка гонок семь – шесть лучших результатов пойдут в зачет всего сезона. Пока известно, что Mentos Ascania Racing также примет участие в Rally Portugal, с 11 по 14 апреля. В каких еще гонках будет участвовать украинская команда пока неясно.
Также команда в этом сезоне выступит в шести гонках чемпионата Украины, который в 2013-м получил статус открытого и в нем теперь могут соревноваться зарубежные спортсмены..Это будут гонки в Херсоне, Мариуполе, Львове, Черновцах, Ялте и Ивано-Франковске.