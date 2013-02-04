Украинский экипаж стартует на Rally Sweden

Валерий Горбань, пилот украинской команды Mentos Ascania Racing, стартует во втором этапе Чемпионата мира по ралли WRC 2013 – Rally Sweden. Штурманом Горбаня, бронзового призера прошлогоднего чемпионата в зачете P-WRC, будет Владимир Корся. Снежная Швеция станет первым выездом экипажа в новом составе. Второй экипаж команды, Алексей Кикирешко и Сергей Ларенс, пропустит Rally Sweden, сообщаетофициальный сайт гоночной команды.

Валерий Горбань и Владимир Корся выйдут на старт на Mitsubishi Lancer Evo IX. В целом, в новом сезоне команда планирует выступать на автомобилях MINI JCW, однако, пока новая техника проходит финальную подготовку к сезону, в Швеции Горбань и Корся проведут гонку на Mitsubishi. Экипаж выступит вне зачета WRC-2 – Rally Sweden станет тренировкой в соревновательных условиях для украинцев.Что касается MINI JCW, то это совершенно другие по качеству машины, которые будут явно более конкурентоспособны, чем те, на которых экипаж команда выступала ранее. Также в категории WRC2 будут представлены мировые автомобильные бренды - Ford, Skoda, Proton, Peugeot и другие. “Мы провели в чемпионате мира два сезона, у нас есть опыт и командные наработки, а теперь мы готовы выйти на старт нового сезона на технике качественно другого уровня", - отметил Валерий Горбань.

Шведское зимнее ралли известно своими экстремальными условиями. И дело не только в сильных морозах: скоростные спецучастки здесь славятся своими головокружительными трамплинами, высокими скоростями и сложной конфигурацией. В этом году Rally Sweden пройдет с 07 по 10 февраля: гонка складывается из 22 спецучастков, общей протяженностью 338,91 км. Общая дистанция Rally Sweden переваливает за полторы тысячи километров. Стартует этап в Карлстаде вечером в четверг, далее следуют три полноценных боевых дня, которые завершатся финишем также в Карлстаде – трасса большей частью пройдет по территории Швеции и частично Норвегии.

Отметим, что это будет второй этап чемпионата мира по ралли-2013. Первый состоялся в январе в Монте-Карло. Всего же, в календаре чемпионата запланировано 13 этапов. Согласно правил соревнования, команда может выбрать из всего списка гонок семь – шесть лучших результатов пойдут в зачет всего сезона. Пока известно, что Mentos Ascania Racing также примет участие в Rally Portugal, с 11 по 14 апреля. В каких еще гонках будет участвовать украинская команда пока неясно.

Также команда в этом сезоне выступит в шести гонках чемпионата Украины, который в 2013-м получил статус открытого и в нем теперь могут соревноваться зарубежные спортсмены..Это будут гонки в Херсоне, Мариуполе, Львове, Черновцах, Ялте и Ивано-Франковске.