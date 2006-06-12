Завершился матч Австралия – Япония

В Кайзерслаутерне на "Фритц-Вальтер штадионе" завершился матч Чемпионата мира по футболу (группа F) Австралия – Япония.

Сборная Японии открыла счет на 26-й минуте. Полузащитник Сунзука Накамура выполнил навес из глубины поля, а вратарь Марк Шварцер, которому мешали японские нападающие, не смог достать до мяча.

Следующие 60 минут не принесли ничего, что могло запомниться. Средние во всем: скорости, комбинациях, пасах, отборе, - австралийская и японская сборная стоили друг друга. Обе команды по очереди легко проходили все поле и… легко отдавали свои моменты у ворот соперников. Японские защитники были дисциплинированнее в защите, но их нападающие словно боялись результативно завершить атаку.

Штрафные, пробитые австралийцами на 69-й и 84-й минутах – пожалуй лучшее, что было. Мяч оба раза шел низом мимо “стенки”, но вратарь Кавагучи достал его из угла и по центру.

Впрочем, второй штрафной все-таки перерос в гол. Команды “английского стиля” славятся дальними аутами, и аут на 85-й минуте достиг вратарской площадки. Кавагучи пошел “на выход” и упал в борьбе. Тим Кегилл пробил точно с отметки для 11-метровых, а на месте вратаря был только защитник.

Японцы пошли отыгрываться. Удар с линии штрафной полузащитника Фукуниси на 88-й был хорош, но... «Не забиваешь ты, забивают тебе». Тут же ответная атака. Австралийские полузащитники перепасовками вскрыли «правильные» защитные порядки Японии.Удар с линии штрафной в штангу, мяч летит к другой штанге и в ворота. «Четверка» Кегилл сделал себе дубль и вывел команду вперед.

Еще через три минуты (на табло уже значилась 92-я) Джон Алоизи делает счет 3:1. Он взял игру на себя, на скорости вошел в штрафную, уложил защитника слева, прикрыл мяч от защитника справа, ударил в нижний верхний угол.

В таких случаях говорят, что игру выиграл тренер – все мячи австралийцев забили игроки, которых Гуус Хиддинк выпустил на замену. А Зико себе в успех записать пока нечего.