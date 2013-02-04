Украинские теннисисты выиграли первый матч Кубка Дэвиса в этом году

Соперниками украинских спортсменов была команда Словакии, которую наши ребята одолели со счетом 3:2, сообщает корреспондент УНИАН.

Если после первых двух дней соревнований украинцы проигрывали со счетом 1:2, то затем наступил перелом. Сначала Александр Долгополов доказал Лукашу Лацка, что словацкие теннисисты неровня украинским – 3:6, 6:3, 6:2, 6:1. И общий счет матча стал2:2. После этого Илья Марченко вышел на решающий поединок против Андрея Мартина. Главный поединок этого матча также продолжился три сета и завершился убедительной победой украинца – 7:5, 7:6 (5), 6:4. Таким образом, матч завершился со счетом 3:2 в пользу сборной Украины.

Напомним, что в случае победы украинцев в следующем раунде соревнований над шведами, а затем и в плей-офф Мировой группы, в сентябре, наша команда сможет выступить в Мировой группе в 2014 году и непосредственно побороться за Кубок Дэвиса