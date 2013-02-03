Украинские хоккеисты начали подготовку к решающему этапу отбора на Игры в Сочи

В Броварах Киевской области вчера, 2 февраля, начался тренировочный сбор национальной команды Украины по хоккею.

Как передает корреспондент УНИАН, до 5 февраля игроки будут тренироваться на льду ТРЦ «Терминал», а потом отправятся в Данию, где с 7 по 10 февраля в городе Войенс пройдет турнир с участием четырех команд – Украины, Дании, Словении и Беларуси.

Лишь одна команда – победительница турнира - получит путевку на Олимпийские игры-2014 в Сочи. Причем это последний этап олимпийского отбора. Больше шансов попасть на хоккейный турнир Игр уже не будет.

Сборная Украины под руководством главного тренера Анатолия Куликова проводит по одной тренировке в день. Исключение составит последний день сбора, 5 февраля, когда команда дважды будет выходить на лед. А уже 7 февраля украинская сборная проведет первый матч против Дании. В списке игроков, готовящихся к турниру в Дании, значится 29 фамилий. Среди них три вратаря, десять защитников и шестнадцать нападающих. Подавляющее большинство игроков сборной представляют клубы украинского чемпионата и единственного представителя страны в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) – «Донбасс». Также в команде есть представители чемпионата Беларуси (Юрий Наваренко, «Шахтер» Солигорск), клуба КХЛ (Константин Касянчук, «Динамо» Москва), и команд Открытого чемпионата Высшей хоккейной лиги России, среди которых Николай Ладыгин («Южный Урал»), Олег Шафаренко и Олег Тимченко (оба – «Юность», Минск).

Напомним, что в хоккейном турнир Олимпийских игр сборная Украины была представлена лишь однажды - в 2002 году на Играх в Солт-Лейк Сити (США).