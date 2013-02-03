Футбольная сборная Украины впервые соберется в 2013 году

Игра состоится в среду, 6 февраля, в испанской Севильи, передает корреспондент УНИАН.

Кроме того, что это первый сбор лучших игроков страны в новом году, так это еще и дебют на посту тренера команды Михаила Фоменко. Напомним, что он был назначен на этот пост решением членов Исполкома ФФУ 26 декабря 2012 года. Произошло это фактически на безальтернативной основе. Ведь единственный конкурент украинского специалиста, титулованный и амбициозный швед Свен-Ёран Эрикссон не приехал на Исполком и не представил делегатам свою концепцию и видение того, как выводить команду из кризиса. В свою очередь, у Михаила Фоменко есть программа и, необходимый в таких случаях, минимум достижений для работы в национальной сборной. В 1993 году он возглавлял киевское «Динамо» и выиграл с командой чемпионат Украины и национальный Кубок. А в 2001 году, будучи наставником куда более скромного киевского ЦСКА, дошел с командой до финала Кубка страны, где армейцы уступили в дополнительное время донецкому «Шахтеру» - 1:2.

Несмотря на то, что тренер уже давно не работал в серьезных клубах и не добивался больших успехов на внутренней арене или в еврокубках, с дебютом в сборной он связывает большие надежды. Амбициозная задача тренера - ни много, ни мало – выход в финальную часть чемпионата мира-2014. Несмотря на крайне неудачный старт команды в отборочном турнире к ЧМ, тренер верит в то, что вместе с игроками сможет преодолеть все сложности и, по итогам группового турнира, выйти, как минимум, в плей-офф. Для этого необходимо занять второе место в группе. В расширенном списке кандидатов в национальную сборную на данный момент числится 50 игроков. Правда, отмечает тренер, времени для экспериментов нет. И сейчас необходимо делать ставку на проверенных бойцов, тех, которые играли на Евро-2012 и имеют опыт выступлений на самом высоком уровне. Что касается капитана команды, то его выберут сами игроки, которые завтра соберутся на тренировочной базе.

Столь короткая длительность сбора, всего три дня, объясняется тем, что игроки команды сейчас активно задействованы в своих клубах, продолжающих подготовку к чемпионату Украины и еврокубкам. Но и эти три дня крайне необходимы для того, чтобы просто собрать ребят, чтобы они лишний раз прочувствовали атмосферу сборной. Сразу после игры с норвежцами футболисты разъедутся по клубам, а следующий сбор состоится уже накануне официальных игр отбора к ЧМ-2014 в конце марта.