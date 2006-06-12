Футболисты сборной Украины воздерживаются от общения с прессой

Главный тренер сборной Украины Олег БЛОХИН рекомендовал футболистам команды воздержаться от общения с прессой до начала матча между сборными Украины и Испании, который состоится 14 июня в Лейпциге.

Это решение вызвано тем, что команда должна полностью сконцентрироваться на первом матче и не отвлекаться на посторонние дела.

Как передает ИТАР-ТАСС, о решении О.БЛОХИНА журналистам сообщил президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС, который сейчас находится вместе с национальном командой в Потсдаме. "Это решение главного тренера. Полагаю, правильно, чтобы пресса накануне столь важной игры не вступала в контакт с футболистами", - сказал президент ФФУ.

В то же время Г.СУРКИС подчеркнул, что это не приказ, а рекомендация главного тренера. По словам Г.СУРКИСА, "в наше время нельзя строить железные занавесы, так как все игроки являются думающими людьми".