Футболисты «Динамо» не смогли одолеть «Анжи»

Матч, получившийся неожиданно острым и боевым по накалу, завершился вничью – 2:2, передает корреспондент УНИАН.

Обе команды вошли в заключительную фазу подготовки к новому сезону. Ведь уже 14 февраля и киевляне и махачкалинцы проведут первые официальные матчи в 2013 году. Оба клуба вышли в плей-офф Лиги Европы УЕФА, где «Динамо» предстоит сразиться с французским «Бордо», а россиянам – с немецким «Ганновером». Кроме того, не за горами возобновление национальных чемпионатов Украины и России. И назвать эту игру классической «предсезонкой» никак было нельзя. Обе команды действовали на достаточно быстрых скоростях, играли в силовой манере, не щадя себя и соперника. Показательный момент произошел в самом конце первого тайма, когда на поле вспыхнула драка. В итоге, были удалены с поля по одному игроку с обеих сторон – динамовец Лукман Аруна и Лассана Диарра из «Анжи».

В игровом плане поначалу преуспевал украинский вице-чемпион. Киевляне открыли счет благодаря точному удару Нико Кранчара на 21-й минуте. Но, в концовке тайма, в течении трех минут «Анжи» не только сравнял счет, но и вышел вперед. Первым отличился Мубарак Буссуфа, а вывел россиян вперед Юрий Жирков – 1:2. Во втором тайме соперники немного снизили темп и количество опасных моментов снизилось. Тем не менее, один из них привел к взятию ворот. В атаке киевлян на 70-й минуте фланговый прострел точным ударом замкнул Адмир Мехмеди – 2:2.

Впереди у динамовцев еще три подготовительных матча к новому сезону, которые пройдут в рамках турнира Marbella Cup 2013 с 4 по 10 февраля. Первую официальную игру нового сезона - 14 февраля против «Бордо» - динамовцы проведут на НСК «Олимпийский» в Киеве.