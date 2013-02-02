«Шахтер» выиграл Copa del Sol

В рамках подготовки ко второй части чемпионата Украины и матчам 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против немецкой «Боруссии» (Дортмунд) сильнейший на данный момент клуб Украины принял участие в достаточно популярном в последние годы турнире. Copa del Sol.

Он постоянно собирает ведущие команды восточной Европы и скандинавских стран, в национальных чемпионатах которых в это время зимняя пауза. До сегодняшнего дня горняки выиграли три матча группового этапа.

Финал против поляков проходил с явным преимуществом украинского чемпиона. «Видзев» старательно оборонялся и лишь изредка пытался контратаковать, но безуспешно. А дважды поляки не сдюжили и в обороне. На 19-й минуте игры прострел Дарио Срны справа замкнул точным ударом Генрих Мхитарян. А на 82-й минуте уже Фернандиньо ворвался в штрафную соперника справа и прострелил вдоль ворот. На этот раз передачу партнера замкнул Эдуардо – 2:0. Лишь в концовке игры донецкие футболисты расслабились и поплатились за невнимательную игру в обороне. Бартоломей Павловски завладел мячом в штрафной «Шахтера» и пробил точно в угол с 12-ти метров – 2:1.

Таким образом, «Шахтер» показал стопроцентный результат на турнире в Ла-Манге.