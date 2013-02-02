Украинские теннисисты проиграли парный матч в Кубке Дэвиса

В субботу состоялась одна игра в парном разряде. Дуэт, составленный из сильнейших украинских теннисистов, Александр Долгополов – Сергей Стаховский уступил словакам Филипу Полашеку и Игорю Зеленаю в трех сетах – 6:7 (4), 6:7 (3), 3:6.

Таким образом, после двух дней соревнований сборная Украины проигрывает со счетом 1:2, передает корреспондент УНИАН.

После пятничной победы в первой игре сильнейшего теннисиста Украины Александра Долгополова (свой дебют за национальную сборную он отметил разгромом Андрея Мартина – 6:2, 6:2, 7:5), последовала череда поражений. Вечером в пятницу второй номер украинской команды Сергей Стаховский не смог одолеть лидера соперников, входящего в Тор-50 игроков мирового рейтинга Лукаша Лацко – 2:6, 7:5, 6:7 (5), 4:6.

Таким образом, сегодня у капитана команды Михаила Филимы не было никакого выбора, кроме как выставлять на матч сильнейших игроков страны. Запасные – Илья Марченко и Денис Молчанов – так и остались на скамейке на экстренный случай, вроде травмы или болезни кого-то из лидеров. Впрочем, и это не помогло. Пара словаков пусть и не такая опытная и титулованная, оказалась более сыгранной, что и стало решающим аргументом в этом матче. Ведь Долгополов впервые играл в сборной и не имеет прочных навыков взаимодействия со Стаховским. Нащупывать нити игры пришлось уже во время матча. А соперник много времени не дал. Примечательно, что лучше взаимодействовать у украинского дуэта получалось в первых двух партиях, в которых они уступили лишь на тай-бреке. А в третьей, проигранной вчистую, видимо уже не хватило моральных сил сопротивляться более удачливому в этот день противнику.

В итоге, украинская команда оказалась в очень сложной ситуации. В воскресенье и Александру Долгополову и Сергею Стаховскому необходимо только выигрывать для общей победы в матче. Но они будут играть под воздействием повышенной физической нагрузки, проведя два матча за два дня. В свою очередь, их завтрашние соперники Андрей Мартин и Лукаш Лацко сегодня отдыхали и выйдут на корт более свежими и готовыми к игре.

Напомним, что победитель этого матча получит право сыграть в апреле со сборной Швеции за путевку в плей-офф Мировой группы на 2014-й год. Если же сборная Украины выиграет и сейчас у словаков, и в апреле у шведов, и в сентябре матч плей-офф, то уже в следующем сезоне сможет непосредственно побороться за один из самых престижных трофеев в мировом теннисе – Кубок Дэвиса.