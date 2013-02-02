«Украинские атаманы» разгромили немецкую боксерскую команду (фото)

Все пять поединков закончились победами представителей украинской команды – 5:0, сообщает корреспондент УНИАН.

Всемирная боксерская серия – одно из нововведений Международной федерации любительского бокса (AIBA). Турнир создан для популяризации спортсменов-боксеров, которые не сражаются на профессиональном ринге. Ведь, как правило, пристальное внимание мировой общественности на представителей этого вида обращается лишь раз в четыре года, во время очередных Олимпийских игр. В свою очередь, рекламная компания WSB и популярность этого проекта среди болельщиков, уже сейчас позволяют говорить об удачном маркетинговом ходе функционеров AIBA.

По регламенту соревнований 12 команд разделены на две группы – по шесть в каждой. Четыре лучшие команды каждого секстета выходят в плей-офф – ¼ финала. Далее, по олимпийской системе с выбыванием определяется сильнейшая команда мира. «Украинские атаманы» на групповом этапе попали в компанию с командами из США, Великобритании, Италии, Казахстана и Германии. До пятничного вечера команда уже успела провести шесть матчей, в которых лишь дважды победила. Дома были повержены с одинаковым счетом 4:1 американская и британская команды. Также украинцы дважды проиграли казахам (2:3 – дома и 1:4 – в гостях), по разу итальянцам (1:4 в гостях) и немцам (2:3 в гостях).

После шести туров показатель соотношения побед и поражений у «атаманов» и «орлов» был абсолютно одинаков – 4:2. И они делили четвертую-пятую строчку в турнирной таблице. Поэтому матч в Киеве считался едва ли не решающим на всем групповом этапе. Победа существенно увеличивала шансы команды на выход в четвертьфинал. И украинцы сполна воспользовались преимуществом хозяев, выиграв все пять поединков и взяв более чем убедительный реванш за поражение в гостях.

Таким образом, украинская команда закрепилась на четвертом месте в группе. В следующем туре, 8 февраля, на ринге ТРЦ «Терминал» в Броварах» «атаманов» ждет противостояние с «Dolce & Gabbana Italia Thunder». Судя по тому, что итальянские «модники» идут на втором месте в турнирной таблице и уверенно выиграли первый очный матч дома, битва будет жаркая и непредсказуемая.