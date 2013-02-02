Украинский чемпионат по футболу существенно потеряет зрелищность

Об этом он рассказал в интервью газете «Экспресс».

«Украинские клубы почему-то не перенимают европейский опыт. Вот немецкие клубы в год зарабатывают по два миллиарда евро», - заявил эксперт. При этом он отметил, что в каждой немецкой команде работает команда менеджеров, которая предлагает программу развития и знает, как заработать деньги на футболе.

«А украинский клуб на 100 процентов зависит от кошелька одного человека. Он трудоустраивает менеджеров, которые пользуются его же деньгами, а прибыль клуба их не волнует. Так мы и получили ситуацию, что «Арсенал» (Киев), «Таврия» (Симферополь), «Волынь» (Луцк), «Кривбасс» (Кривой Рог) оказались под угрозой исчезновения», - сказал О.Саленко.

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По его словам, все идет к тому, что свою целостность Премьер-лига не сохранит.

«Финансовые проблемы очевидны. По моей информации, большинство игроков этих клубов получили гарантию, что будет финансовое обеспечение только на ближайшие два месяца. Что будет дальше - непонятно. Не каждый клуб с такими проблемами доживет до конца чемпионата. Весной мы станем свидетелями уникальных событий. Впервые за всю историю футбольной Украины не все клубы доиграют до последнего тура», - считает эксперт.

При этом он выразил мнение, что украинский чемпионат существенно потеряет в зрелищности.

«Жертвами будут все: от зрителей до футболистов. Зритель привык видеть восемь поединков на выходных. Число матчей уменьшится. Футболисты тренируются по специальной программе, которая предусматривает участие в определенном количестве матчей. Уменьшится число поединков - произойдет сбой в подготовке», - сказал О.Саленко.

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Он отметил, что страдают не только финансово бедные команды, но и гранды. «Вот «Динамо» (Киев) вернуло в лагерь всех арендованных игроков. Сейчас их просматривает Олег Блохин. Киевляне не хотят отдавать исполнителей в ненадежные руки. «Надежных рук» пока нет. Это опасный сигнал», - считает О.Саленко.

В то же время эксперт уверен, что принимать решение о сокращении количества клубов, играющих в украинской Премьер-лиге, нецелесообразно.

«Сокращение Премьер-лиги? Нет, 16 - это оптимальное количество для Украины. Нужно сохранить это число. Если даже три клуба прекратят существование, то следует пригласить из первой лиги другие команды. Там есть добротные коллективы. Но не дай Бог, чтобы мы уменьшали количество команд. Я выступал в Шотландии, знаю, что такое чемпионат среди десяти клубов, которые играют между собой четыре раза в год. Такие матчи надоедают как зрителям, так и футболистам», - цитирует dynamo.kiev.ua.