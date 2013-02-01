Шахтер сослал проблемного бразильца Виллиана в Махачкалу за 35 млн долларов

Об этом сообщается на официальном сайте махачкалинского футбольного клуба.

На сайте "Анжи" отмечается, что с игроком "заключено трудовое соглашение, рассчитанное на долгосрочное сотрудничество", сообщают РИА «Новости». В субботу бразилец присоединится к новой команде на тренировочном сборе в испанской Марбелье.

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"Шахтер" на своем официальном сайте подтвердил, что Виллиан переходит в "Анжи". Сообщается, что сумма трансфера составила 35 миллионов евро.

Виллиан перешел в "Шахтер"из бразильского "Коринтианса" в 2007 году. С донецким клубом он выиграл четыре чемпионата Украины и Кубок УЕФА (2009 год). В 14 матчах украинской премьер-лиги сезона-2012/13 он забил два гола.