Большой теннис на нашей территории: сильнейший теннисист Украины дебютирует в сборной

Один из самых популярных в мире спорта видов имеет уникальную географию. Если футбол, например, популярен в Европе и Африке, но не имеет и близкой доли таких преданных поклонников в Австралии или Северной Америке, то теннис одинаково популярен во всех частях света. Достаточно заметить, что ежегодные крупнейшие турниры, включая соревнования серии «Большого шлема», «Мастерс» и Итоговый турнир года проводятся по всему миру – в Австралии и Северной Америке, Южной Америке и Европе и, даже, Африке. В отличие от многих других видов спорта, теннис достаточно затратен и позволить себе заниматься на кортах могут далеко не все. Вместе с тем, элитным он считался лишь до некоторых пор. Сейчас он настолько же популярен среди простых болельщиков в мире, как и другие, менее затратные и доступные в любом дворе или на школьной площадке футбол и баскетбол. Теннис, безусловно, успешен с коммерческой точки зрения. К примеру, призовые фонды турниров «Большого шлема» растут как на дрожжах. За последние пять лет они увеличились в два раза. Так, призовой фонд Australian Open сейчас составляет 31 миллион долларов США. А ведь еще в 2008 г. он составлял всего 16 млн.

Украинцы в мировом теннисе не являются ведущей силой, хотя игроки периодически входят в Тор-100 лучших на планете и выигрывают турниры АТР-серии. О титулах на соревнованиях ранга «Мастерс» или «Большой шлем» речь, к сожалению, пока не идет. На данный момент в число лучших игроков мира входит Александр Долгополов, занимающий 23-ю строчку в мировом рейтинге. Остальные – далеко за пределами первой сотни. Возможно, это одна из ключевых составляющих того, что теннис в Украине на данный момент практически не популярен. Редко когда какие-либо турниры транслирует платное спутниковое телевидение («Поверхность-ТВ»), а национальные каналы не показывают даже матчи сборной в Кубке Дэвиса. Тем не менее, популярность игре придают букмекерские конторы, благодаря которым наиболее азартные болельщики и просто игроки контор, если и не смотрят матчи в полном объеме по спутниковому ТВ, то хотя бы следят за общим положением дел в мировом теннисе и без проблем могут наизусть назвать Тор-10 лучших игроков планеты.

Кубок Дэвиса – один из престижнейших теннисных турниров. Его изюминка в том, что это не личное, а командное состязание. И, несмотря на то, что Международная федерация тенниса (ITF) вообще не выделяет денег на призовой фонд, в турнире ежегодно участвуют практически все сильнейшие игроки планеты. Это, своего рода, теннисный патриотизм. Состав пар во всех группах, включая Мировую, определяется жеребьевкой. Матчи проходят в странах тех команд, которые выигрывают жребий. Соответственно, матч Кубка Дэвиса может пройти в любой стране, равно как и финал соревнования, команде-участнице финала достаточно лишь благоприятно для себя пройти жеребьевку. А город, в котором пройдет решающий матч, уже определяет национальная теннисная федерация. Разумеется, стадион и прочая инфраструктура в этом городе (аэропорт, гостиницы, дороги и пр.), должны полностью соответствовать требованиям ITF.

Система розыгрыша трофея весьма сложна и многоступенчата. И речи о том, что сборная Украины сможет завоевать кубок в этом году, не идет в принципе. Ведь «Серебряную салатницу», как еще называют сам трофей – Кубок Дэвиса, непосредственно оспаривают 16 команд, составляющие Мировую группу. Они по олимпийской системе с выбыванием и определяют лучшего из лучших. И в эти дни они тоже начинают свою борьбу, по олимпийской системе с выбыванием, с 1/8 финала.

Украинцы же находятся во второй по значимости группе команд, так называемой Группе 1 Евро-Африканской зоны. И для того, чтобы уже в следующем году получить шанс побороться за вожделенную салатницу команде Михаила Филимы необходимо будет выиграть три матча: сейчас у словаков, в апреле у шведов и в сентябре у одной из восьми команд Мировой группы, которая проиграет в первом круге элитных соревнований. Этот соперник определится путем жеребьевки позднее. Кроме Мировой и Первой группы существуют также вторая, третья и четвертая. Кроме того, все группы, за исключением, Мировой, разделены на территориальные зоны – Американскую, Азиатско-Океанскую и Евро-Африканскую. То есть, до попадания в Мировую группу, украинцы могут встречаться только с командами Европы или Африки. Начиная в 1993-м году с самого низшего дивизиона Украина постепенно пробилась в Первую группу, но в Мировой еще никогда не выступала.

Впрочем, мечтать о Мировой группе пока еще рановато. В частности, предстоящий матч со словаками будет крайне напряженным. В целях популяризации тенниса и, своего рода, поощрения регионов, где этот вид спорта активно развивают, Федерация тенниса Украины решила провести матч в Кременчуге, на кортах ТК «Премьер», где инфраструктура полностью соответствует всем стандартам Международной федерации тенниса (ITF). Кстати, этот теннисный клуб был открыт относительно недавно, в октябре 2010 года. А к его явным недостаткам, пожалуй, можно отнести лишь слишком малое количество мест на зрительской трибуне. Безусловно, в камерной обстановке словаки будут чувствовать себя куда более уверенно и раскрепощено, чем в переполненном Дворце спорта. Ведь культура боления на теннисных соревнованиях, присущая турнирам «Большого шлема» и АТР-тура, в матчах на Кубок Дэвиса отметается фанами напрочь. Здесь – как на футболе. И сосредоточиться на собственной подаче практически невозможно. В общем, поклонникам украинской команды должно быть очень обидно. Главного своего преимущества, как хозяева корта, украинцы в этом матче не получат.

Что касается спортивной составляющей, то в первую очередь стоить выделить равенство сил в командах. Произошло это благодаря дебюту в украинской сборной Александра Долгополова. 23-й номер мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов и главная звезда украинского тенниса последних лет, все это время отказывался выступать в национальной команде. Прежде всего, по настоянию своего отца, который долгие годы конфликтовал с руководством национальной федерации. Кстати, отражалось это и на личной карьере спортсмена. Ведь по правилам Международного олимпийского комитета на Играх могут выступать только те теннисисты, которые заиграны за свою национальную сборную в Кубке Дэвиса (у женщин – Кубке Федерации). И в Лондон-2012 Александр Долгополов не попал именно по этой причине. По рейтингу он проходил в число участников Игр однозначно.

То, что Александр помог бы сборной, подтверждается самим фактом его местонахождения в рейтинге. Он выиграл два турнира в Умаге (Хорватия) и Вашингтоне (США). Трижды выступал в финалах соревнований АТР-Тура и однажды играл в четвертьфинале соревнований «Большого шлема» в Австралии. Ему сейчас всего 24 года и это позволяет судить о том, что спортсмена ждет большое будущее. В том числе и в сборной. Ведь ситуация в его конфликте с ФТУ изменилась в начале этого года.

Президентом ФТУ был избран народный депутат Украины от Партии регионов Сергей Мошак. Именно он пообещал, что в составе сборной будут выступать все сильнейшие игроки страны. И свое обещание сдержал – Александр Долгополов дебютирует уже в матче со словаками. Правда, столь успешное начало деятельности Сергея Мошака на посту главы ФТУ было омрачено для новоиспеченного функционера серьезным скандалом. Уже через два дня после избрания, с открытым письмо, призывающим Мошака уйти в отставку, выступил лучший в истории Украины теннисист, бывший четвертый номер мирового рейтинга (май 1994-го года) Андрей Медведев. Попутно он сложил с себя полномочия члена исполкома ФТУ.

Причиной демарша, по словам Медведева, послужило то, что «отчетно-выборная конференция ФТУ стала грязнейшим фарсом», по итогам которого Сергей Мошак и стал президентом организации. К Медведву присоединился и не менее авторитетный в мире тенниса специалист Юрий Сапронов.

Скорее всего, назначение Мошака, дебют в сборной Долгополова и демарш Медведева – цепь взаимосвязанных событий. Ведь, 20 лет назад сборной Украины руководил Александр Долгополов-старший, который также был некоторое время личным тренером Андрея Медведева. Потом их отношения испортились, а личная неприязнь друг к другу переросла и в противостояние, затрагивающее интересы национальной сборной страны. Произошло это, уже когда Александр Долгополов-младший вошел в элиту мирового теннисного рейтинга и стал, бесспорно, лучшим игроком страны. Наверняка новое руководство ФТУ провело серьезные переговоры с Долгополовым-старшим и что-то ему пообещало...

Но, в любом случае, неприятный осадок от конфликта остался, прежде всего, у сторонних наблюдателей, болельщиков сборной Украины. Любопытно, как его в дальнейшем будут пытаться разрешить противоборствующие стороны. Ведь окончательный уход из ФТУ столь влиятельного человека, как Андрей Медведев, крайне негативно отразится на реноме отечественного тенниса в мире. Не говоря уже о процессах внутри страны.

Первый матч в составе сборной Украины Александр Долгополов проводит против 178-й ракетки мира Андрея Мартина, и имеет все шансы начать новый этап в карьере с победы. А что касается общего успеха в трехдневном матче Украина–Словакия, то многое будет зависеть от исхода игры Долгополова с лидером словацкой команды, 49-м в мировом рейтинге, Лукашем Лацко. Эта игра состоится уже в воскресенье, в заключительный день матча.

Ну и, понятное дело, не Долгополовым единым. Для общего успеха нужна обязательно и удачная игра 109-й ракетки мира Сергея Стаховского, в особенности, в игре против Мартина, которого Сергей значительно превосходит в рейтинге. Украинцу вполне по силам одолеть этого противника в Кременчуге. Специалисты в один голос твердят, что исход матча непредсказуем, а составы соперников приблизительно равны, но, приход в команду Долгополова-младшего, должен, прежде всего, сказаться на психологическом состоянии игроков. И тогда победу будет добыть гораздо легче.

Кирилл Стадниченко