Суркис назвал главную беду украинского футбола

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС считает главной проблемой ФК «Динамо» (Киев) большое количество легионеров.

Об этом он сказал во время прямой линии, отвечая на вопросы читателей газеты «Спорт-Экспресс».

«С Динамо (Киев), на мой взгляд, сегодня происходит ситуация, когда утрачено самое главное – это стержень команды состоит из иностранцев», - сказал Г.СУРКИС.

По его мнению, иностранные игроки не так чтят традиции клуба и не настолько патриотичны, как доморощенные игроки.

Г.СУРКИС считает, что сегодня упущено время для формирования оптимального тренерского состава.

«Беда украинского футбола в том, что мы увлеклись количеством легионеров, которые играют не только в киевском «Динамо», а и в других клубах», - сказал президент ФФУ. По его убеждению, только доморощенные игроки 1998-1999 года рождения в состоянии поднять на новый уровень «Динамо» (Киев).

По словам Г.СУРКИСА, несмотря на то, что прекрасно работает футбольная школа «Динамо», у молодых игроков «перестают гореть глаза, если они не видят в дальнейшем своей перспективы». Президент ФФУ считает, что клубы не должны бояться сделать шаг назад на время двух футбольных сезонов, чтобы потом сделать большое количество шагов вперед.

По его словам, такие проблемы переживал итальянский футбол и футбольные клубы других стран, когда были приняты ограничения на количество легионеров. При этом Г.СУРКИС добавил, что перспективные игроки как «Динамо», так и «Шахтера» отдаются в аренду другим клубам или «греют скамейку запасных в своих клубах».

Президент ФФУ убежден, что чем больше будет украинских футболистов играть в высшей лиге, тем скорее будет прогрессировать Чемпионат Украины.