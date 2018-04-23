Украинские футбольные клубы продали игроков на 60 млн евро, но заметной роли на рынке не сыграли

Последние часы трансферной лихорадки принесли немало сенсационных новостей из офисов клубов-грандов, а также тех, кто стремится войти в их ряд.

Симптоматично, что одну из самых дорогих сделок вчерашнего дня совершили два постсоветских клуба – украинский и российский. Деньги «русских» олигархов все чаще вкладываются в футбольный рынок. И для махачкалинского «Анжи», который принадлежит миллиардеру Сулейману Керимову, не стали препятствием 35 млн. евро отступных для донецкого «Шахтера», которые были прописаны в контракте одного из лучших игроков украинской команды бразильского полузащитника Виллиана.

Между тем, самого Виллиана болельщикам донецкого клуба упрекнуть не в чем. Он пришел в команду в августе 2007 года, провел в «Шахтере» пять с половиной лет и непосредственно причастен к самым громким успехам, включая победу в Кубке УЕФА-2009. Примечательно, что в Донецк он перебрался в 17-летнем возрасте, успев на родине лишь пару раз отметиться в составе «Коринтианса». И именно в Донецке он сформировался как профессиональный футболист и стал одним из самых перспективных игроков мирового футбола. Вот только его персональным болельщикам должно быть досадно от выбора Виллианом будущей команды. Тренер горняков Мирча Луческу лаконично прокомментировал выбор игрока: «У него были предложения из английских клубов, но он предпочел деньги. Очень жаль».

Напомним, что «Анжи» вышел в tор-клубы на трансферном рынке еще полтора года назад, когда купил у миланского «Интера» находящегося в расцвете сил одного из лучших игроков мира камерунца Самуэля Это`о. Также махачкалинцы любят покупать звезд на закате их карьеры, как это произошло в случае с Роберто Карлосом. Кстати, неделю назад ходили слухи о том, что «Анжи» купит еще одну знаменитость мирового уровня – бразильца Кака, но российский клуб предпочел сосредоточить свои усилия на куда более молодом и перспективном Виллиане.

Возвращаясь к украинским реалиям, отметим, что «Шахтер» уже был готов к отъезду Виллиана. Об этом красноречиво свидетельствует другая крупная сделка нынешнего января, связанная уже исключительно с внутренним украинским футбольным рынком. Еще за две недели до ухода бразильца горняки подписали контракт с его соотечественником Тайсоном, ранее выступавшим за харьковский «Металлист». Стоит отметить, что этот игрок практически ни в чем не уступает Виллиану и также имеет отличный потенциал для роста и превращения в суперзвезду мирового уровня. Кроме того, у Тайсона, похоже, не должно возникнуть проблем с адаптацией в новой команде: уже в первом матче в составе горняков на подготовительном предсезонном турнире Copa del Sol он забил гол за свой «Шахтер». И это вселяет недюжинный оптимизм, учитывая, что уже через полторы недели горняки проведут первый в этом году матч плей-офф Лиги чемпионов с немецкой «Боруссией» (Дортмунд).

Больше трансферов подобного уровня в Украине нынешней зимой зафиксировано не было. Плачевное финансовое состояние большинства клубов привело к отсутствию интереса активно играть на рынке. Вряд ли крупным трансфером можно считать переход в киевское «Динамо» из одноименного загребского клуба Домагоя Виды, за которого киевляне заплатили 6 млн. евро. Другие же сделки в Украине, каждая по отдельности, не превышают и 2 миллионов в европейской валюте. В основном клубы предпочитают обмениваться игроками – или брать их в аренду. В подобных случаях суммы сделок практически никогда не оглашаются.

Из тех же контрактов, которые были заключены в январе и официально обнародованы руководителями клубов, следует, что всего команды Премьер-лиги потратили на приобретение игроков 33 миллиона евро. А вот выручка от продажи футболистов – значительно больше. На одном Виллиане «Шахтер» заработал 35 миллионов. А на Тайсоне, который перешел в «Шахтер», в свою очередь, заработал «Металлист». Всего же, согласно официальным данным, клубы Премьер-лиги напродавали игроков на сумму около 60 миллионов евро. Кроме Виллиана и Тайсона, в основном, футболистов продавали в клубы-середняки европейских чемпионатов.

Куда более ярко отметились в трансферное окно западноевропейские и мировые клубы. В частности, китайский «Шанхай Шеньхуа» продал сразу двух своих французских легионеров - Дидье Дрогба и Николя Анелька. Впрочем, хорошо заработать на них китайцы все же не смогли. Анелька перешел в итальянский «Ювентус» за смешные, по нынешним временам, 600 тыс. евро, а сумма, потраченная турецким «Галатасараем» на Дрогба и вовсе нигде не фигурирует, кроме контрактных документов. Ее владельцы клубов предпочитают не раскрывать. Кстати, руководство китайского клуба уже оспорило переход Дрогбы и обратилось в Международную федерацию футбольных ассоциаций с требованием запретить Дрогба играть в Стамбуле. ФИФА пока хранит молчание…

Еще одна престарелая звезда мирового футбола – Дэвид Бекхэм – трудоустроился во французском ПСЖ. Из американского «Лос-Анджелес Гэлакси» он ушел на правах свободного агента, так как у англичанина закончился контракт. Более того, 37-летний ветеран не будет получать зарплату в Париже, а все заработанные им деньги будут перечисляться в благотворительный фонд. В общем, очередная новость про Бекхэма, который никак не решается уйти из футбола, больше похожа на обыкновенный пиар-ход.

А вот самый перспективный, на данный момент, итальянский игрок Марио Балотелли перешел из «Манчестер Сити» в «Милан» за 20 млн. евро. Возможно, здесь экспрессивный итальянец наконец обретет душевный покой и сосредоточится на футболе. Ведь его болельщикам уже надоело слушать бесконечные истории о драках и скандалах с участием очень талантливого и яркого спортсмена.

Кирилл Стадниченко