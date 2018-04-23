Украинские футбольные клубы продали игроков на 60 млн евро, но заметной роли на рынке не сыграли

Украинские футбольные клубы продали игроков на 60 млн евро, но заметной роли на рынке не сыграли

14:56, 01 февраля 2013
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В полночь по среднеевропейскому времени завершилось европейское зимнее трансферное окно – теперь команды до конца сезона смогут рассчитывать лишь на собственные силы.

Последние часы трансферной лихорадки принесли немало сенсационных новостей из офисов клубов-грандов, а также тех, кто стремится войти в их ряд.

Симптоматично, что одну из самых дорогих сделок вчерашнего дня совершили два постсоветских клуба – украинский и российский. Деньги «русских» олигархов все чаще вкладываются в футбольный рынок. И для махачкалинского «Анжи», который принадлежит миллиардеру Сулейману Керимову, не стали препятствием 35 млн. евро отступных для донецкого «Шахтера», которые были прописаны в контракте одного из лучших игроков украинской команды бразильского полузащитника Виллиана.

Между тем, самого Виллиана болельщикам донецкого клуба упрекнуть не в чем. Он пришел в команду в августе 2007 года, провел в «Шахтере» пять с половиной лет и непосредственно причастен к самым громким успехам, включая победу в Кубке УЕФА-2009. Примечательно, что в Донецк он перебрался в 17-летнем возрасте, успев на родине лишь пару раз отметиться в составе «Коринтианса». И именно в Донецке он сформировался как профессиональный футболист и стал одним из самых перспективных игроков мирового футбола. Вот только его персональным болельщикам должно быть досадно от выбора Виллианом будущей команды. Тренер горняков Мирча Луческу лаконично прокомментировал выбор игрока: «У него были предложения из английских клубов, но он предпочел деньги. Очень жаль».

Напомним, что «Анжи» вышел в tор-клубы на трансферном рынке еще полтора года назад, когда купил у миланского «Интера» находящегося в расцвете сил одного из лучших игроков мира камерунца Самуэля Это`о. Также махачкалинцы любят покупать звезд на закате их карьеры, как это произошло в случае с Роберто Карлосом. Кстати, неделю назад ходили слухи о том, что «Анжи» купит еще одну знаменитость мирового уровня – бразильца Кака, но российский клуб предпочел сосредоточить свои усилия на куда более молодом и перспективном Виллиане.

Возвращаясь к украинским реалиям, отметим, что «Шахтер» уже был готов к отъезду Виллиана. Об этом красноречиво свидетельствует другая крупная сделка нынешнего января, связанная уже исключительно с внутренним украинским футбольным рынком. Еще за две недели до ухода бразильца горняки подписали контракт с его соотечественником Тайсоном, ранее выступавшим за харьковский «Металлист». Стоит отметить, что этот игрок практически ни в чем не уступает Виллиану и также имеет отличный потенциал для роста и превращения в суперзвезду мирового уровня. Кроме того, у Тайсона, похоже, не должно возникнуть проблем с адаптацией в новой команде: уже в первом матче в составе горняков на подготовительном предсезонном турнире Copa del Sol он забил гол за свой «Шахтер». И это вселяет недюжинный оптимизм, учитывая, что уже через полторы недели горняки проведут первый в этом году матч плей-офф Лиги чемпионов с немецкой «Боруссией» (Дортмунд).

Больше трансферов подобного уровня в Украине нынешней зимой зафиксировано не было. Плачевное финансовое состояние большинства клубов привело к отсутствию интереса активно играть на рынке. Вряд ли крупным трансфером можно считать переход в киевское «Динамо» из одноименного загребского клуба Домагоя Виды, за которого киевляне заплатили 6 млн. евро. Другие же сделки в Украине, каждая по отдельности, не превышают и 2 миллионов в европейской валюте. В основном клубы предпочитают обмениваться игроками – или брать их в аренду. В подобных случаях суммы сделок практически никогда не оглашаются.

Из тех же контрактов, которые были заключены в январе и официально обнародованы руководителями клубов, следует, что всего команды Премьер-лиги потратили на приобретение игроков 33 миллиона евро. А вот выручка от продажи футболистов – значительно больше. На одном Виллиане «Шахтер» заработал 35 миллионов. А на Тайсоне, который перешел в «Шахтер», в свою очередь, заработал «Металлист». Всего же, согласно официальным данным, клубы Премьер-лиги напродавали игроков на сумму около 60 миллионов евро. Кроме Виллиана и Тайсона, в основном, футболистов продавали в клубы-середняки европейских чемпионатов.

Куда более ярко отметились в трансферное окно западноевропейские и мировые клубы. В частности, китайский «Шанхай Шеньхуа» продал сразу двух своих французских легионеров - Дидье Дрогба и Николя Анелька. Впрочем, хорошо заработать на них китайцы все же не смогли. Анелька перешел в итальянский «Ювентус» за смешные, по нынешним временам, 600 тыс. евро, а сумма, потраченная турецким «Галатасараем» на Дрогба и вовсе нигде не фигурирует, кроме контрактных документов. Ее владельцы клубов предпочитают не раскрывать. Кстати, руководство китайского клуба уже оспорило переход Дрогбы и обратилось в Международную федерацию футбольных ассоциаций с требованием запретить Дрогба играть в Стамбуле. ФИФА пока хранит молчание…

Еще одна престарелая звезда мирового футбола – Дэвид Бекхэм – трудоустроился во французском ПСЖ. Из американского «Лос-Анджелес Гэлакси» он ушел на правах свободного агента, так как у англичанина закончился контракт. Более того, 37-летний ветеран не будет получать зарплату в Париже, а все заработанные им деньги будут перечисляться в благотворительный фонд. В общем, очередная новость про Бекхэма, который никак не решается уйти из футбола, больше похожа на обыкновенный пиар-ход.

А вот самый перспективный, на данный момент, итальянский игрок Марио Балотелли перешел из «Манчестер Сити» в «Милан» за 20 млн. евро. Возможно, здесь экспрессивный итальянец наконец обретет душевный покой и сосредоточится на футболе. Ведь его болельщикам уже надоело слушать бесконечные истории о драках и скандалах с участием очень талантливого и яркого спортсмена.

Кирилл Стадниченко

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