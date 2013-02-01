Новый тренер сетует, что турнирную ситуацию сборной по футболу исправить трудно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на своей первой пресс-конференции после возвращения на пост главного тренера сборной Украины.

«Задачу (выхода в Чемпионат мира 2014 года - УНИАН) никто не снимал», - сказал М.Фоменко.

Он отметил, что на данный момент турнирная ситуация сборной Украины в своей отборочной группе очень сложная и на сегодняшний день очень трудно ее исправить.

«Но задача стоит - ее нужно решать. Шансы есть даже тогда, когда их нет», - сказал главный тренер.

По словам М.Фоменко, перед каждой из оставшихся отборочных игр тренерский штаб будет настраивать подопечных на максимальный результат.

Говоря о двух последних неудачно проведенных сборной матчах с Молдовой и Черногорией, он отметил, что у него и его помощников на ближайшее время будет немного времени пообщаться с футболистами сборной и вместе подумать, как исправить сложившуюся ситуацию.

М.Фоменко также рассказал, что общался со своим предшественником на посту главного тренера сборной команды Олегом Блохиным: «У нас было о чем поговорить, мы не посторонние люди... В этот раз говорили о национальной сборной, об игроках, об атмосфере в команде».

Как сообщал УНИАН, после ухода О.Блохина с поста главного тренера сборная Украины неудачно провела два последних матча в своей отборочной группе за право выхода в финальную часть Чемпионата мира 2014 года, сыграв вничью с командой Молдовы и проиграв сборной Черногории.

М.Фоменко был назначен на пост тренера национальной сборной в январе нынешнего года.

Ближайший официальный матч сборная Украины сыграет на выезде в марте против команды Польши.

На данный момент сборная Украины в своей отборочной группе занимает лишь пятое место при том, что для борьбы за выход в финальную часть ЧМ нужно занять как минимум второе.