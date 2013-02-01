Семь украинских саночников отправились в Канаду
02:19, 01 февраля 2013Спорт
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Украинская команда примет участие в чемпионате мира по санному спорту, который стартует 1 февраля в Вистлере (Канада).
Как сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Украины, в состав национальной команды вошли 7 спортсменов: львовяне Иван Винницкий, Андрей Кись, Олег Фитель, Марина Галайджян, Анастасия Полуситок, Елена Шхумова и тернополянин Андрей Мандзий.
И.Винницкий и О.Фитель будут соревноваться на двуместных санях, все остальные – в одиночном разряде. Кроме того, программой чемпионата мира предусмотрена командная эстафета.
Отмечается также, что 29 и 30 января уже состоялись официальные тренировки, во время которых каждый экипаж сделал в целом по пять заездов.
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