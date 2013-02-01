Семь украинских саночников отправились в Канаду

Как сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Украины, в состав национальной команды вошли 7 спортсменов: львовяне Иван Винницкий, Андрей Кись, Олег Фитель, Марина Галайджян, Анастасия Полуситок, Елена Шхумова и тернополянин Андрей Мандзий.

И.Винницкий и О.Фитель будут соревноваться на двуместных санях, все остальные – в одиночном разряде. Кроме того, программой чемпионата мира предусмотрена командная эстафета.

Отмечается также, что 29 и 30 января уже состоялись официальные тренировки, во время которых каждый экипаж сделал в целом по пять заездов.