WBA разрешила Владимиру Кличко провести добровольную защиту

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Разрешение на добровольную защиту дано при условии, что Кличко и Поветкин договорятся о совместном бое не позднее 28 февраля, а сам поединок пройдет не позднее 31 июля.

В противном случае 18 марта состоится аукцион на бой россиянина с украинцем.

Гонорар в этом бою должен быть разделен: 75% - Кличко, 25% - Поветкину.

Но если Кличко-младший потерпит поражение в добровольной защите, то соотношение в чемпионском бою будет 50 на 50 процентов, замечает РИА Новости.