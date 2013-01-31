WBA разрешила Владимиру Кличко провести добровольную защиту
07:05, 31 января 2013Спорт
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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) дала Владимиру Кличко специальное разрешение на добровольную защиту титула перед обязательной защитой против россиянина Александра Поветкина.
WBA разрешила Владимиру Кличко провести добровольную защиту
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Разрешение на добровольную защиту дано при условии, что Кличко и Поветкин договорятся о совместном бое не позднее 28 февраля, а сам поединок пройдет не позднее 31 июля.
В противном случае 18 марта состоится аукцион на бой россиянина с украинцем.
Гонорар в этом бою должен быть разделен: 75% - Кличко, 25% - Поветкину.
Но если Кличко-младший потерпит поражение в добровольной защите, то соотношение в чемпионском бою будет 50 на 50 процентов, замечает РИА Новости.
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