"Реал" и "Барселона" сыграли вничью

Встреча на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыли гости, когда на 50-й минуте Сеск Фабрегас поразил ворота «Реала» с передачи Леонеля Месси. Мадридская команда восстановила равновесие на 81-й минуте благодаря точному удару Рафаэля Варана.

Ответный матч состоится на «Камп Ноу» 27 февраля, напоминает Лента.ру.

Вторую пару полуфиналистов Кубка Испании составляют мадридский «Атлетико» и «Севилья». Первая из двух встреч между ними состоится вечером 31 января.