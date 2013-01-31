Янукович наградил украинку - чемпионку мира по шахматам
Президент Украины Виктор Янукович наградил чемпионку мира по шахматам среди женщин Анну Ушенину орденом Княгини Ольги ІІ степени.
Как передает корреспондент УНИАН, Президент вручил награду во время личной встречи с А.Ушениной.
Он поздравил ее с получением чемпионского титула, а также с получением государственной награды.
В.Янукович заметил, что А.Ушенина стала первой украинской женщиной, которая завоевала в борьбе звание чемпионки мира по шахматам и стала 14-й чемпионкой мира в истории таких соревнований.
“Нам приятно чувствовать, что в нашей стране родилась такая выдающаяся фигура”, - сказал Президент и пожелал, чтобы это была не последняя победа А.Ушениной.
Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по шахматам среди женщин 2012 года проходил с 9 ноября по 1 декабря в Ханты-Мансийске (Россия) по системе нокаута при участии 64 сильнейших шахматисток мира.
27-летняя харьковчанка А.Ушенина победила в финале экс-чемпионку мира, представительницу Болгарии Антуанетту Стефанову.