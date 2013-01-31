Янукович наградил украинку - чемпионку мира по шахматам

Как передает корреспондент УНИАН, Президент вручил награду во время личной встречи с А.Ушениной.

Он поздравил ее с получением чемпионского титула, а также с получением государственной награды.

В.Янукович заметил, что А.Ушенина стала первой украинской женщиной, которая завоевала в борьбе звание чемпионки мира по шахматам и стала 14-й чемпионкой мира в истории таких соревнований.

“Нам приятно чувствовать, что в нашей стране родилась такая выдающаяся фигура”, - сказал Президент и пожелал, чтобы это была не последняя победа А.Ушениной.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по шахматам среди женщин 2012 года проходил с 9 ноября по 1 декабря в Ханты-Мансийске (Россия) по системе нокаута при участии 64 сильнейших шахматисток мира.

27-летняя харьковчанка А.Ушенина победила в финале экс-чемпионку мира, представительницу Болгарии Антуанетту Стефанову.