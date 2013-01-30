Маркевич: Кто-то очень хочет загнать в тупик футбол в России и Украине

Разъяснения Валерия Газзаева по поводу формулы "объединенного чемпионата СНГ" и принципов его проведения не изменили негативного отношения к турниру со стороны главного тренера харьковского "Металлиста" Мирона Маркевича, одного из наиболее авторитетных украинских специалистов.

«Мое мнение остается прежним: кто-то очень хочет загнать в тупик футбол в России и Украине, - сказал Маркевич, - Зачем это делать? Чтобы горстка избранных купалась в молочных реках с кисельными берегами, а все остальные вообще остались без стимула играть в хороший футбол? Все, что создается искусственно, чьей-то прихоти ради, не может принести пользы. Чемпионаты Украины и России - вполне самодостаточные турниры, достойные уважения. Не стоит огород городить и создавать неведомо что».

Спорт-Экспресс