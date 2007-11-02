Мартина Хингис решила уйти из профессионального спорта

Швейцарская теннисистка Мартина ХИНГИС объявила о своем решении уйти из профессионального спорта. Как сообщает радиостанция “Эхо Москвы”, это связано с обвинениями в употреблении кокаина, следы которого были якобы обнаружены в ее допинг-тесте.

“Я считаю эти обвинения столь ужасными и столь чудовищными, что решила обратиться напрямую к прессе, - заявила пятикратная победительница Турнира "Большого шлема". - Я разочарована и зла, и считаю себя абсолютно, на 100 процентов невиновной”.

В то же время, М.ХИНГИС считает, что сейчас самое подходящее время оставить большой спорт. Спортсменка добавила, что у нее нет желания провести несколько лет в постоянных баталиях с чиновниками допинг-контроля.