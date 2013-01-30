Британский боксер обещает избавить бокс от братьев Кличко

"Я собираюсь забрать титул WBC. Мне не нравится ни один из Кличко, они вредят боксу. Я собираюсь достать их, чтобы сделать спорт лучше. Они забивают соперника джебами, но когда надо пойти вперед - они не делают этого и не завершают бой", - сказал Фьюри, слова которого приводит boxingscene.com.

Британец занимает четвертое место в рейтинге WBC и провел время в тренировочном лагере Кличко.

"Там большая очередь людей на бой с Кличко, но все они не находятся в рейтинге выше меня. Я хочу драться с Владимиром, так почему бы мне не дать шанс?" - добавил британец.

Братья Кличко, напоминает РИА Новости, владеют всеми главными чемпионскими поясами в супертяжелом весе. 36-летний Владимир -чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. 41-летний Виталий владеет чемпионским поясом WBC.

Фьюри, которому в июне исполнится 25 лет, остается непобедимым на профессиональном ринге, взяв верх над соперниками во всех 20 проведенных поединках (14 - нокаутом).