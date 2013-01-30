Российские биатлонисты переходят в команду Украины

Об этом он сообщил в интервью газете «Спорт-Экспресс».

"Федерация биатлона Украины никого не переманивает, российские спортсмены сами на нас выходят. Мы занимаемся своим делом, открываем новые центры подготовки и спортивные школы, и они хорошо работают. У нас появился резерв. Но более широкая скамейка запасных все равно не помешает. Нужно давать возможность отдохнуть тем же сестрам Семеренко и Елене Пидгрушной, чтобы они могли пропускать отдельные гонки, а мы при этом не теряли позиции в Кубке наций. Так как это происходит в ведущих сборных мира", - цитирует В.Брынзака сайт «Корреспондент».

По его словам, натурализованные представители других стран повышают конкуренцию в сборной Украины и способствуют росту результатов.

"Все юниоры у нас обеспечены сборами - и летом, и на первом снеге ездят. На Кубке Австрии украинских биатлонистов больше всего. И в Кубке IBU мы участвуем регулярно. Всем перспективным спортсменам мы уделяем достаточно внимания и даем возможность проявить себя. Выросли же Валя и Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Ирина Варвинец, Алла Гиленко, Юлия Журавок. А если представители других стран хотят у нас свои силы попробовать - почему нет. Они не мешают, наоборот, только помогают создавая конкуренцию и способствуя росту результатов", - подчеркнул президент ФБУ.

Как сообщалось, в последнее время трое российских биатлонистов решили поменять гражданство и выступать за сборную Украины.

Вначале этого сезона украинское гражданство уже получила 24-летняя москвичка Ольга Абрамова. Несколько дней назад стало известно, что еще одна россиянка Мария Панфилова из Тюмени будет представлять Украину уже на ближайшем чемпионате Европы. Также украинцем вскоре может стать и Дмитрий Русинов.