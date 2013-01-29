В России не унимаются с идеей объединенного чемпионата СНГ

Формат Объединенного чемпионата по футболу на первоначальном этапе предусматривает слияние высших футбольных лиг России и Украины, заявил глава оргкомитета новой лиги Валерий Газзаев, который в конце прошлого года возглавил Автономную некоммерческую организацию "Оргкомитет Объединенного чемпионата по футболу".

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Как передает РИА «Новости», в Москве прошло совещание рабочей группы с участием членов наблюдательного совета, на котором обсуждались вопросы структуры и регламента будущего турнира.

"На данном этапе мы приняли решение пригласить к участию только клубы России и Украины", - заявил В.Газзаев.

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Как сообщал УНИАН, 26 ноября 2012 года руководитель «Газпрома» Алексей Миллер в интервью сайту ФК «Зенит», спонсором которого является «Газпром», предложил организовать чемпионат СНГ по футболу.

Первый вице-президент Федерации футбола Украины Анатолий Попов выразил мнение, что проведение чемпионата является интересной идеей, но ее трудно реализовать.

30 ноября глава Администрации Президента РФ Сергей Иванов заявил, что четыре украинских клуба заинтересованы в организации этого чемпионата. По его словам, "Шахтер", "Динамо" (Киев), "Металлист" и "Днепр" заинтересованы в том, чтобы играть вместе с ведущими российскими клубами в более сильном турнире.

20 января президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что создание чемпионата СНГ по футболу идет вразрез с принципами Международной футбольной федерации.