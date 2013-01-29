Донецк поборется с Киевом за право стать городом ЧЕ-2020 по футболу
14:21, 29 января 2013Спорт
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Донецк намерен соревноваться с Киевом за право стать единственным украинским городом для проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году.
Финальная стадия Евро-2020 пройдет в тринадцати городах
Как сообщает РИА Новости, об этом сказал донецкий градоначальник Александр Лукьянченко на пресс-конференции во вторник.
Исполком УЕФА 25 января принял решение, что финальная стадия Евро-2020 пройдет в тринадцати городах по всей Европе. По мнению мэра, один из городов Украины должен еще раз принять европейский футбольный турнир.
"Нужно бороться с Киевом за право проведения Евро-2020. Я думаю, что для Донецка было бы нормально провести его. О нас должны знать", - сказал Лукьянченко.
Донецк был одним из четырех украинских городов, где прошли матчи Евро-2012.
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