Дрогба перебирается играть из Китая в Турцию

Предполагается, что за вторую часть сезона-2012/13 звезный нападающий заработает 2 миллиона евро и 4 миллиона - за следующий сезон, пишет ТСН.

Кроме того, контрактом предусмотрены премиальные 15 тысяч евро за каждый сыгранный матч.

"Трансфер в "Галатасарай" открывает новую страницу моей карьеры. Это новый вызов. У команды большая история, и я не могу дождаться того момента, когда выйду на поле в футболке этой команды. Кроме того, я хочу на себе ощутить, как болеют в Турции. Фанаты "Галатасарая" одни из лучших в мире, и теперь они будут поддерживать меня", - сказал сам Дрогба.

Как известно бывший нападающий лондонского "Челси" последнее время играл за китайский "Шанхай Шэньхуа".