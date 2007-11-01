Кабмин принял государственную программу подготовки к Евро-2012

Кабинет министров Украины принял постановление «Об утверждении государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу (основные задачи и мероприятия)».

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр по вопросам семьи, молодежи и спорта Виктор КОРЖ.

Он сообщил, что над документом работали 38 субъектов исполнительной власти и 6 региональных органов власти.

«Процесс подготовки идет… Этот базовый документ принят», - сказал В.КОРЖ, добавив, что определены шаги деятельности правительства и органов на местах.

Он сообщил, что в документ вошли такие блоки: строительство спортивных сооружений, развитие транспорта, вопрос энергообеспечения, развитие туризма и сопутствующей инфраструктуры, вопрос здравоохранения, подготовка и переподготовка кадров, средства массовой информации. В.КОРЖ подчеркнул, что сегодня уже по каждому пункту определены конкретные расходы.

По его словам, в соответствии с документом в первую очередь будут финансироваться из госбюджета проекты, строительство которых гарантировано украинским правительством.

В свою очередь заместитель министра экономики Украины Оксана СЛЮСАРЕНКО отметила, что этим документом предусматривается, что в целом 10% работ будет финансироваться за счет бюджета, а 90% - привлечения инвесторов. Всего на реализацию программы предусмотрено потратить 118 млрд. грн.