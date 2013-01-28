В Киеве хотят увековечить шведских фанов Евро-2012

Соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр Попов, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

С целью определения лучшей композиционно-пространственной концепции Департамент градостроительства и архитектуры с 28 января по 28 февраля будет проводить блиц-конкурс проектов парковой скульптуры.

По условиям блиц-конкурса, его участниками могут стать отдельные специалисты, авторские коллективы, юридические лица, которые получили письменное приглашение от заказчика.

В профильном департаменте отмечают, что участникам необходимо предусмотреть такие пункты: выразительное образно-пластическое решение парковой скульптуры, рациональное использование земельного участка и проведение комплексного благоустройства и освещения территории вокруг парковой скульптуры.

Проектные предложения необходимо подать не позже 16.00 26 февраля по адресу: Крещатик, 32, комната 36.

Подведение итогов конкурса состоится к 6 марта. Победители получат денежные премии: первая – 5 000 гривень, вторая – 3 750 гривень, третья – 2 500 гривень. Обладатель первой премии получит преимущество в последующей разработке и реализации проекта.