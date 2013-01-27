Юношеская сборная Украины завоевала «бронзу» на Международном турнире

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, в матче за третье место подопечные Александра Головко победили хозяев турнира - 2:0. Голами за желто-синих отметились Третьяков (15 мин) и Арендарук (65 мин).

Напомним, что наша команда заняла второе место в своей группе, переиграв сборные Молдовы 6:0, и Латвии 3:1. Уступили украинцы лишь раз, минимально проиграв одногодкам из России - 0:1.