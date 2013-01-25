УЕФА: Евро-2020 пройдет в 13 городах по всей Европе

Соответствующее решение сегодня принял исполнительный комитет УЕФА на заседании в Ньоне, сообщается на сайте организации.

"Матчи финальной стадии будут разбиты на 13 пакетов. В 12 из них войдут по три матча групповой стадии и одному матчу плей-офф (1/8 или 1/4 финала), а 13-й будет состоять из обоих полуфиналов и финала", - говорится в сообщении.

Все матчи в пределах одной страны будут проходить на одном стадионе, в том числе оба полуфинала и финал. Каждая национальная ассоциация сможет подать две заявки: одну на стандартные пакеты и одну на полуфиналы и финал. Заявки отдельных ассоциаций могут представлять и один, и два города.

В заявку также можно включать проекты стадионов, но их строительство должно быть завершено к 2016 году. В случае невыполнения сроков УЕФА может пересмотреть свое решение относительно этой заявки.

Минимальная вместимость стадионов должна быть следующей: 70 тыс. для полуфиналов/финала; 60 тыс. для 1/4 финала; 50 тыс. для 1/8 финала и матчей группового этапа. Возможны не более двух исключений для стадионов вместимостью 30 тыс., которым будут отданы стандартные пакеты для групповых матчей и 1/8 финала.

В каждой из шести групп финальной стадии будет не более двух команд-хозяек чемпионата. Каждой из них будет гарантировано как минимум по два домашних матча групповой стадии. Для плей-офф никаких гарантий не предусмотрено.

При распределении команд по группам будет использована стандартная жеребьевка с посевом команд. Однако при распределении команд-хозяек в расчет также будут браться расстояния (если это реально, время полета между двумя стадионами, где будут проходить матчи одной группы, в интересах болельщиков не должно превышать двух часов).

Выбор тренировочных баз во время чемпионата участники осуществляют самостоятельно. Они не обязаны останавливаться в каком-то из городов, где будут проходить матчи.

Исполнительный комитет УЕФА определился и со сроками процесса подачи заявок: 28 марта 2013 года - определение требований и правил подачи заявок; апрель 2013 года - публикация требований и начало процесса подачи заявок; сентябрь 2013 года - формальное подтверждение заявок кандидатами; апрель/май 2014 года - представление кандидатами досье и начало оценки заявок; сентябрь 2014 года - определение городов-хозяев Исполнительным комитетом УЕФА.