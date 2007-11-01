Шевченко забил фантастический мяч (видео)

После матча с "Лестером", который "Челси" выиграл, забив два мяча в последние пять минут, Аврам Грант радовался тому, что его команда проявила характер и объяснял, почему он никогда не сдается.

"Это был хороший матч. Если оценивать его только с точки зрения зрителя, то, думаю, все получили удовольствие", - отметил Грант.

"Я никогда не сдаюсь, даже если счет 2:0 не в твою пользу", цитирует тренера официальный сайт ФК "Челси".

Об игре украинского форварда "Челси" тренер "аристократов" отозвался так: "Шевченко забил фантастический мяч в самый нужный момент. Он прибавляет с каждой игрой".

Видео забитых голов, в том числе удар Шевченко.