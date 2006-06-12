Травма не помешает Андрею Шевченко играть

Капитан сборной Украины Андрей ШЕВЧЕНКО полностью восстановился после травмы колена и приступил к полноценным тренировкам, сообщает Лентa RU.

Пресс-атташе сборной Украины Игорь МИРОШНИЧЕНКО назвал появившуюся информацию о том, что А.ШЕВЧЕНКО может пропустить матч сборных Украины и Испании, "слишком вольной трактовкой" слов капитана украинской команды.

Напомним, что на пресс-конференции, посвященной старту сборной Украины на чемпионате мира в Германии, А.ШЕВЧЕНКО заявил, что его главная задача – восстановить физическую форму, "если не к первому матчу, то ко второму". При этом А.ШЕВЧЕНКО не тренировался в основной группе, а занимался только пробежками.

По словам И.МИРОШНИЧЕНКО, в воскресенье, 11 июня, Шевченко тренировался наравне со всеми, поэтому его шансы выйти на поле в среду такие же, как у его товарищей по команде. Пресс-атташе сборной Украины отметил, что главной проблемой команды является не здоровье игроков, а ранее начало матча с Испанией.

Напомним, что игра Украина – Испания начнется в Лейпциге 14 июня в 15 часов по среднеевропейскому (16 часов по киевскому) времени. Как ожидается, к началу матча воздух прогреется до 30 градусов.