16-летняя украинская теннисистка проиграла в финале Australian Open
11:43, 25 января 2013Спорт
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16-летняя украинка Александра Корашвили проиграла в финале девичьего парного турнира открытого чемпионата.
Александра Корашвили уступила в финале / Фото: Prosport-ru.tsn.ua
На этом соревновании она выступала вместе с 17-летней чешкой Барбарой Крейчиковой.
Украинско-чешский дуэт встречался с другой интернациональной парой - первыми сеяными хорваткой Аной Конюх и канадкой Кэрол Жао.
Корашвили и Крейчикова выиграли первую партию - 7:5, но уступили во второй - 4:6 и на тай-брейке - 7:10.
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