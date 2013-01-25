16-летняя украинская теннисистка проиграла в финале Australian Open

На этом соревновании она выступала вместе с 17-летней чешкой Барбарой Крейчиковой.

Украинско-чешский дуэт встречался с другой интернациональной парой - первыми сеяными хорваткой Аной Конюх и канадкой Кэрол Жао.

Корашвили и Крейчикова выиграли первую партию - 7:5, но уступили во второй - 4:6 и на тай-брейке - 7:10.

Радио Свобода