16-летняя украинская теннисистка проиграла в финале Australian Open

11:43, 25 января 2013
Спорт
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16-летняя украинка Александра Корашвили проиграла в финале девичьего парного турнира открытого чемпионата.

Александра Корашвили / Фото: Prosport-ru.tsn.ua

На этом соревновании она выступала вместе с 17-летней чешкой Барбарой Крейчиковой.

Украинско-чешский дуэт встречался с другой интернациональной парой - первыми сеяными хорваткой Аной Конюх и канадкой Кэрол Жао.

Корашвили и Крейчикова выиграли первую партию - 7:5, но уступили во второй - 4:6 и на тай-брейке - 7:10.

Радио Свобода

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