Хоккейный «Сокол» возвращается

Поединок проходил в Броварах, на ледовой арене ТРЦ «Терминал», которая стала домашней для киевлян. В этом сезоне они выступают в высшей лиге чемпионата России. Он вызывал интерес VIP-персон: посла России, посла Беларуси Владимира Величко и президента Федерации хоккея Украины Анатолия Брезвина.

Почетные гости общались с прессой в перерыве между периодами. Черномырдин осмелился спрогнозировать его результат:

– Вот увидите, будет 4:2 в пользу «Титана».

Гости выиграли «всего лишь» 3:2, хотя проигрывали после того, как 37-летний ветеран «Сокола» Виталий Литвиненко открыл счет, реализовав численное преимущество. Киевляне по ходу матча еще раз удачно разыграли лишний, но гости оказались хорошо настроены на этот поединок, показали согласованную командную игру и победили.

«Сокол», который вернулся домой после удачного турне, где получил три победы (в том числе над своим старым соперником еще со времен советского хоккея – воскресенским «Химиком») и только раз проиграл, да и то по послематчевым булитам, чувствовал себя фаворитом в матче с «Титаном».

И все складывалось вроде бы в пользу киевлян, им удалось даже выстоять, играя пять минут в меньшинстве, но – не хватило какого-то важного компонента, чтобы победить. Возможно – настоящей сыгранности во всех звеньях команды, умения играть на близких подступах к воротам соперника.

Впрочем, сегодня там же в Броварах – повторный матч, и есть все основания считать, что «Сокол» способен отыграться и продолжить борьбу за место в первой восьмерке западного дивизиона, которая дает право выйти во второй этап российской высшей лиги, плей-оффа.

Именно такую цель ставят новые владельцы и тренеры команды в сезоне.

"В настоящее время главной нашей задачей является создание боеспособного коллектива, который на равных мог бы играть с командами высшей лиги российского чемпионата, – говорит президент ХК "Сокол" Евгений Имас. – Игроки клуба должны составить скелет национальной сборной, которая в следующем году на турнире в Японии будет соревноваться за возвращение в группу самых сильных команд мира".

Оптимистично настроен и главный тренер "Сокола" Александр Сеуканд. "Самый тяжелый период позади. У нас не было проблем с финансированием, и игроки смогли подготовиться к играм первенства. В межсезонье клуб усилился высококлассными игроками из России" – говорит он. Правда, одного из них уже отчислили – Сеуканд нашел лучший вариант в лице киевлянина Лясковского, но тот факт, что в команде в настоящее время играют 11 кандидатов в сборную Украине, должен придать уверенности в удачном выступлении киевской команды.

В упомянутом разговоре с журналистами посол Черномырдин с ностальгией вспоминал времена большого советского хоккея и выразил надежду на основание общего чемпионата в рамках СНГ.

– Вообще-то я спартаковец, в свое время входил в руководство этого московского клуба, – заявил он, – но теперь буду смотреть за всеми российскими командами, которые будут играть с «Соколом». Можно лишь приветствовать, что в Украине хоккей возрождается, появляются перспективные игроки, – сказал он, с энтузиазмом добавив что-то о благотворном влиянии спорта на воспитание здорового поколения.

Президент Федерации хоккея Украины Брезвин отметил, что в стране должны появиться почти 60 хоккейных площадок, в частности, в настоящее время ведется строительство новых ледовых арен в Донецке, Харькове, Одессе и Калуше, которые начнут функционировать уже в следующем году. До 2012 года государство намерено инвестировать в развитие хоккея свыше 1 миллиарда гривен", – говорит он.

Брезвин также сообщил, что достигнута договоренность с руководством киевского Дворца спорта о проведении матчей ХК «Сокол» на его арене, начиная с 1 декабря.

«Сокол» возвращается домой. Это – особая новость для тех, кто откровенно соскучился по большому хоккею, кто помнит победные матчи киевлян в 80-х годах прошлого века (новые владельцы ХК "Сокол" – фонд "Восточноевропейский ІФ" и благотворительный фонд поддержки и развития физической культуры и спорта "Славутич").

Вероятно, что столичный Киев достоин того, чтобы иметь приличную ледовую арену, классную хоккейную команду, которые могут быть признаком развитого, успешного мегаполиса.

Генеральный менеджер "Сокола" Вячеслав Завальнюк считает, что участие киевского "Сокола" в российской лиге – на данный момент единственная возможность поддержать украинский хоккей на достаточно высоком уровне. "В то же время мы должны создавать свой украинский чемпионат, не хуже, чем в той же Беларуси. К сожалению, это работа не на год или два, а, как минимум, на десять лет. У нас очень большой провал в детском и юношеском хоккее", – считает эксперт.

Олег Олийниченко