Экс-украинки разыграли медали чемпионата Европы по фигурному катанию

Среди спортивных пар за победу соревновались две бывшие украинки.

Татьяна Волосожар, которая вместе с Максимом Траньковым представляет Россию, стала чемпионкой Европы. Алена Савченко со своим партнером Робином Шолковы принесли серебряную награду Германии.

Юлия Лаврентьева и Юрий Рудык, представляющие Украину, в произвольной программе были девятыми. По сумме двух выступлений они заняли 11-е место среди 15 участников.

Сегодня в Загребе определят победителей в соревнованиях танцевальных пар.

Радио "Свобода"