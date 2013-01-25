Экс-украинки разыграли медали чемпионата Европы по фигурному катанию
08:39, 25 января 2013Спорт
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На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в хорватском Загребе, разыграли первый комплект наград.
Татьяна Волосожар ранее представляла Украину / Фото из архива УНИАН
Среди спортивных пар за победу соревновались две бывшие украинки.
Татьяна Волосожар, которая вместе с Максимом Траньковым представляет Россию, стала чемпионкой Европы. Алена Савченко со своим партнером Робином Шолковы принесли серебряную награду Германии.
Юлия Лаврентьева и Юрий Рудык, представляющие Украину, в произвольной программе были девятыми. По сумме двух выступлений они заняли 11-е место среди 15 участников.
Сегодня в Загребе определят победителей в соревнованиях танцевальных пар.
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