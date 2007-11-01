Луческу забыл, что он тренер, и получил удовольствие

Донецкий "Шахтер" 31 октября в матче 1/8 Кубка Украины по футболу обыграл киевский "Арсенал" со счетом 4:1. На послематчевой пресс-конференции наставник донецкой команды был в приподнятом настроении. Радости от убедительной победы над канонирами румынский наставник «Шахтера» не скрывал: "В этот вечер, я думаю, был важен не счет, а спектакль, который показали наши ребята. На самом деле все от этого получили удовольствие. Был момент, когда я забыл о том, что я тренер, и мне нужно что-то говорить и обращать на что-либо внимание, настолько зрелищно и красиво ребята играли. Наверное, на это приятно было смотреть всем присутствующим на стадионе. Естественно, у нас сейчас такой график, что пришлось поменять восемь игроков, и лишь три футболиста, вышедшие сегодня, участвовали в игре с «Харьковом» в воскресенье. Главное, что все – те, кто появляется на поле и те, кто остается в запасе – понимают, куда мы стремимся и чего хотим добиться и, вступая в игру, они выполняют свои обязанности", сказал наставник горняков.

Луческу провел паралель с матчем в Милане: "Сегодня мы играли с командой, которая очень хотела победить, но им сложно было перехватить инициативу, так как мы забили два быстрых гола. Наверное, то же самое было с нами в Милане – мы играли и бились до конца, видно было, что это кубковая встреча. Не закрывались, как обычно это делают некоторые команды, а играли на протяжении всех 90 минут. И, честно говоря, я поздравляю «Арсенал», они достойно отнеслись к этой игре. Другая команда на их месте два раза уже сдалась бы при счете 2:0, а они играли до конца", - отметил тренер.

Наставник же киевского «Арсенала» был немногословен, но из проигрыша трагедии делать вовсе не стал. Вопросов у прессы к наставнику «канониров» было не много – все ответы дала сама игра. Сам же Александр Заваров, подводя черту под матчем, сказал:

"Могу лишь поздравить «Шахтер», команда, видимо, хорошо потренировалась на нас перед Лигой чемпионов. Класс есть класс, и соответственно, таков результат. Хочу пожелать «горнякам», чтобы они прошли «Милан».

По материалам официального сайта ФК "Шахтер"