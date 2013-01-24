В Гидропарке пройдет чемпионат Европы по пляжному футболу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, председатель КГГА Александр Попов подписал распоряжение о проведении мероприятий по благоустройству территории Долобецкого острова (Гидропарк) в рамках подготовки к проведению указанного чемпионата.

Организаторы отмечают, что проведение турнира в Киеве стало возможным благодаря сотрудничеству общественных спортивных организаций с городской властью при поддержке социально-ответственного бизнеса, а именно: частной вертикально-интегрированной энергетической компании Украины «ДТЭК» и компании «Киевгорстрой» – генерального партнера сборной Украины по пляжному футболу.

В КГГА напоминают, что в 2012 году в Гидропарке при поддержке Киевской горгосадминистрации начато создание современной базы для футбола и пляжных видов спорта «Город спорта». Инициатором проекта выступил всеукраинский благотворительный фонд «Спорт против наркотиков, табака и злоупотребления алкоголем».