"Динамо" победило с третьей попытки
23:03, 23 января 2013Спорт
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Футболисты киевского «Динамо» нанесли поражение швейцарскому «Базелю» в товарищеском матче в рамках турнира Impact Cup в Испании.
Игра проходила в живописной местности / Фото : fcdynamo.kiev.ua
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу киевлян, сообщает официальный сайт ФК. Гол на 43-й минуте забил Нико Кранчар.
Ранее "Динамо" проиграло "Ференцварошу" 2:3 и "Стяуа" 0:2.
В итоге команда заняла третье место на турнире.
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