"Динамо" победило с третьей попытки

Футболисты киевского «Динамо» нанесли поражение швейцарскому «Базелю» в товарищеском матче в рамках турнира Impact Cup в Испании.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу киевлян, сообщает официальный сайт ФК. Гол на 43-й минуте забил Нико Кранчар. Ранее "Динамо" проиграло "Ференцварошу" 2:3 и "Стяуа" 0:2. В итоге команда заняла третье место на турнире.

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