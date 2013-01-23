"Динамо" победило с третьей попытки

23:03, 23 января 2013
Спорт
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Футболисты киевского «Динамо» нанесли поражение швейцарскому «Базелю» в товарищеском матче в рамках турнира Impact Cup в Испании.

Игра проходила в живописной местности / Фото : fcdynamo.kiev.ua

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу киевлян, сообщает официальный сайт ФК. Гол на 43-й минуте забил Нико Кранчар.

Ранее "Динамо" проиграло "Ференцварошу" 2:3 и "Стяуа" 0:2.

В итоге команда заняла третье место на турнире.

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