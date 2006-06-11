Мороз: дальнейшие переговоры лишены смысла

Переговоры о создании демократической коалиции загнаны в тупик. Выйти из этого состояния можно лишь в случае прозрачного переговорного процесса между реальными лидерами трех политических сил: Виктором ЮЩЕНКО от «Нашей Украины», Юлией ТИМОШЕНКО от БЮТ и Александром МОРОЗОМ от Социалистической партии. С таким заявлением сегодня выступил председатель СПУ А.МОРОЗ.

Как сообщила его пресс-служба, лидер социалистов убежден, что “вести последующие переговоры с бизнесменами от политики, которые представляют «Нашу Украину» на данный момент – лишено какого-либо содержания”.

По его мнению, коалиционное соглашение должно определить вектор развития страны, но сейчас, под прикрытием разговоров о коалиции осуществляется банальная политическая спекуляция.

А.МОРОЗ напоминает, что в канун завершения парламентских выборов социалисты, БЮТ и «Наша Украина» заявляли о готовности подписать меморандум о сотрудничестве и принципах формирования коалиции, однако «Наша Украина» отказалась от предыдущих договоренностей и высказалась о неприемлемости квотного принципа распределения должностей.

По его словам, СПУ согласилась на все предыдущие предложения «Нашей Украины»: что коалиция должна создаваться на пять лет и на основе программы Президента; чтобы вынести за скобки переговорного процесса распределение должностей премьер-министра и председателя Верховной Рады. Найден также компромисс и согласовано вопрос о серьезных разногласиях относительно НАТО и земельных отношений.

Однако, как констатирует А.МОРОЗ, сейчас переговорщики от «Нашей Украины» отказываются от ранее задекларированных принципов. “Переговоры начали напоминать игру «в наперстки», в которой государственные должности стали для наших партнеров разменной монетой. Вместо подписания прозрачной программы общих действий, под которую и должна формироваться коалиция, социалистам время от времени предлагаются самые разнообразные должности – премьера, председателя парламента, секретаря СНБО”, - отмечается в заявлении.

По мнению лидера социалистов, “в ходе переговоров возникает стойкое впечатление, что постоянным изменением условий и формата «Наша Украина» просто пытается сорвать создание демократической коалиции в интересах других, более приемлемых для группы переговорщиков вариантов”.

В связи с этим А.МОРОЗ выражает убеждение, что прорыв в этом вопрос возможный лишь при одном обстоятельстве – когда В.ЮЩЕНКО, как почетный председатель «Нашей Украины», который является фактически единственной фигурой, способной представлять интересы всех групп влияния в «НУ», официально примет участие в переговорах, а как Президент Украины выступит гарантом политических договоренностей.

“Самоустранение от этого процесса является неоправданным и политически ошибочным. Коалиция – это не биржа труда, а перспектива для страны на долгие годы. Если мы не хотим повторения фиаско, которое постигло первое демократическое правительство, нанеся ощутимый удар авторитету новой власти в целом, мы должны действовать открыто и последовательно, называя вещи своими именами”, - акцентирует А.МОРОЗ.

Он убежден, если В.ЮЩЕНКО не вмешается от имени «Нашей Украины» в переговорный процесс, нынешние переговорщики приведут Украину к новому политическому кризису. “К сожалению, новоявленные атикризисные менеджеры пытаются доказать свою полезность, создавая очередные чрезвычайные ситуации”, - констатирует лидер СПУ. По его оценке, “подковровые маневры и политика в византийском стиле возвращают власть к банальному «кучмизму».

“Демократическая политика может быть лишь последовательной, прозрачной и ответственной. Если не создать демократический механизм власти, слова о «идеалах Майдана» превратятся в насмешку над миллионами украинцев и синонимом пустого сотрясения воздуха”, - подчеркивает в своем заявлении А.МОРОЗ.

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